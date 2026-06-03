Генсек НАТО прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу в ДНР

Рютте прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу с мирными жителями в ДНР

© Фото : Ukrzaliznytsia Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время прибытия в Киев. 3 июня 2026 © Фото : Ukrzaliznytsia Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время прибытия в Киев. 3 июня 2026