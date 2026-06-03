Генсек НАТО прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу с мирными жителями в ДНР.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в среду в Киев, сообщила компания "Украинские железные дороги".
"Сегодня на вокзале Киева… встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Генсек НАТО прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу с мирными жителями.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в городе Енакиево. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.