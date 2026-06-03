Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 03.06.2026 (обновлено: 11:41 03.06.2026)
Генсек НАТО прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу в ДНР

Рютте прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу с мирными жителями в ДНР

© Фото : UkrzaliznytsiaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время прибытия в Киев. 3 июня 2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время прибытия в Киев. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Ukrzaliznytsia
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время прибытия в Киев. 3 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу с мирными жителями в ДНР.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в среду в Киев, сообщила компания "Украинские железные дороги".
"Сегодня на вокзале Киева… встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Генсек НАТО прибыл в Киев в день удара ВСУ по автобусу с мирными жителями.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в городе Енакиево. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть погибшие
Вчера, 07:03
 
Донецкая Народная РеспубликаНАТОМарк РюттеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала