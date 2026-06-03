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Эксперт рассказал, какой должна быть финансовая подушка - РИА Новости, 03.06.2026
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14:54 03.06.2026
Эксперт рассказал, какой должна быть финансовая подушка

Щербаков: финансовая подушка должна учитывать расходы минимум на 4-6 месяцев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финансовая подушка семьи в текущем году должна обеспечивать минимум 4–6 месяцев базовых расходов, рекомендует экономист, доцент университета "Синергия" Кирилл Щербаков.
  • При нестабильном доходе или наличии кредитов запас стоит увеличить от полугодовых до годовых расходов.
  • Основную часть резерва лучше держать в рублях, а часть накоплений можно оставить в иностранной валюте.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Финансовая подушка семьи в текущем году должна обеспечивать минимум 4-6 месяцев базовых расходов, а при нестабильном доходе или наличии кредитов запас стоит увеличить от полугодовых до годовых расходов, рекомендует экономист, доцент университета "Синергия" Кирилл Щербаков.
"Финансовая подушка в 2026 году должна закрывать минимум 4-6 месяцев базовых расходов семьи. Если доход нестабильный или есть кредиты, лучше держать запас на 6-12 месяцев. Весь резерв не стоит хранить наличными, но и запирать деньги на длинных вкладах тоже рискованно. Практичнее сочетать накопительный счет и короткие депозиты", - сказал Щербаков "Газете.Ru".
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По словам экономиста, основную часть резерва лучше держать в рублях, а часть накоплений можно оставить в иностранной валюте.
Главная привычка в 2026 году, по его мнению, - регулярность: лучше откладывать небольшую сумму каждый месяц. Тем, у кого нет накоплений, достаточно начать с суммы на один месяц жизни, рекомендует Щербаков.
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