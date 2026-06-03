Эксперт рассказал, какой должна быть финансовая подушка

Краткий пересказ от РИА ИИ Финансовая подушка семьи в текущем году должна обеспечивать минимум 4–6 месяцев базовых расходов, рекомендует экономист, доцент университета "Синергия" Кирилл Щербаков.

При нестабильном доходе или наличии кредитов запас стоит увеличить от полугодовых до годовых расходов.

Основную часть резерва лучше держать в рублях, а часть накоплений можно оставить в иностранной валюте.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Финансовая подушка семьи в текущем году должна обеспечивать минимум 4-6 месяцев базовых расходов, а при нестабильном доходе или наличии кредитов запас стоит увеличить от полугодовых до годовых расходов, рекомендует экономист, доцент университета "Синергия" Кирилл Щербаков.

"Финансовая подушка в 2026 году должна закрывать минимум 4-6 месяцев базовых расходов семьи. Если доход нестабильный или есть кредиты, лучше держать запас на 6-12 месяцев. Весь резерв не стоит хранить наличными, но и запирать деньги на длинных вкладах тоже рискованно. Практичнее сочетать накопительный счет и короткие депозиты", - сказал Щербаков "Газете.Ru"

По словам экономиста, основную часть резерва лучше держать в рублях, а часть накоплений можно оставить в иностранной валюте.