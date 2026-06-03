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Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:48 03.06.2026
Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе ПМЭФ

РИА Новости: Набиуллина больше не участвует в деловой программе ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина больше не участвует в деловой программе ПМЭФ.
  • В макросессии ПМЭФ теперь ожидаются выступления Максима Орешкина, Максима Решетникова и Антона Силуанова.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе в традиционной макросессии, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно обновленной программе форума (по состоянию на среду), среди участников сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности", которая пройдет в четверг, больше нет председателя ЦБ.
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Теперь ожидается, что участвовать в макросессии будут заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов. Модерировать сессию будет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума, за последние десять лет она не принимала участие только в 2020 году - тогда ПМЭФ не проводился из-за пандемии.
РИА Новости направило запрос в ЦБ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияМаксим ОрешкинМаксим РешетниковАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФЭльвира Набиуллина
 
 
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