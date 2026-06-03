Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе в традиционной макросессии, выяснил корреспондент РИА Новости.

Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума, за последние десять лет она не принимала участие только в 2020 году - тогда ПМЭФ не проводился из-за пандемии.