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Умер советник главы Банка России Можин - РИА Новости, 03.06.2026
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14:25 03.06.2026 (обновлено: 14:31 03.06.2026)
Умер советник главы Банка России Можин

Банк России сообщил о смерти советника Набиуллиной Алексея Можина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлексей Можин
Алексей Можин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алексей Можин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Можин, советник председателя Банка России и бывший представитель России в Международном валютном фонде, ушел из жизни в канун своего 70-летия.
  • Алексей Можин внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном валютном фонде, ушел из жизни в канун 70-летия, говорится в сообщении ЦБ.
"3 июня 2026 года, в канун 70-летия, ушел из жизни Алексей Владимирович Можин, видный государственный деятель", - сообщил регулятор.
В декабре 2024 года он вступил в должность советника председателя Банка России. С 1992 года по 2024 год был представителем Российской Федерации в Международном валютном фонде.
"Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича", - говорится в сообщении ЦБ.
 
Алексей МожинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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