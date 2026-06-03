Умер советник главы Банка России Можин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Можин, советник председателя Банка России и бывший представитель России в Международном валютном фонде, ушел из жизни в канун своего 70-летия.
- Алексей Можин внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном валютном фонде, ушел из жизни в канун 70-летия, говорится в сообщении ЦБ.
"3 июня 2026 года, в канун 70-летия, ушел из жизни Алексей Владимирович Можин, видный государственный деятель", - сообщил регулятор.
В декабре 2024 года он вступил в должность советника председателя Банка России. С 1992 года по 2024 год был представителем Российской Федерации в Международном валютном фонде.