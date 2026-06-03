Перес анонсировал возвращение Моуринью в случае своего переизбрания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жозе Моуринью возглавит мадридский «Реал», если действующий президент клуба Флорентино Перес будет переизбран.
- Моуринью подписал трехлетний контракт с «Реалом» и вступит в должность главного тренера после президентских выборов в клубе.
- Досрочные выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Португальский тренер Жозе Моуринью возглавит мадридский "Реал" в случае переизбрания действующего президента футбольного клуба Флорентино Переса, сообщается на странице его предвыборного штаба в соцсети X.
"В то время как по телевидению много болтают, история творится на ваших глазах", - сказано в ролике, в котором появляется Моуринью в форме "Реала" и говорит: "Да".
Анонс был опубликован во время предвыборного интервью другого кандидата на пост президента клуба Энрике Рикельме.
Ранее действующий президент "Реала" Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. Выборы состоятся 7 июня. В январе 2025 года Перес был переизбран на пост президента "Реала" на следующие четыре года. Начиная с 2009 года выборы в "Реале" были безальтернативными.
В минувшем сезоне "сливочные" остались без трофеев, что повлекло за собой увольнение 43-летнего тренера Альваро Арбелоа, который возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. Моуринью на данный момент занимает пост главного тренера лиссабонской "Бенфики". Он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Влахович покинет "Ювентус" свободным агентом
Вчера, 22:41