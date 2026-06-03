В Москве приступили к ремонту дорожного покрытия на Новой площади

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к ремонту дорожного покрытия на Новой площади, они обновят более 8 тысяч квадратных метров асфальта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к ремонту дорожного покрытия на Новой площади, расположенной в Тверском районе Центрального административного округа столицы. На объекте обновят более 8 тысяч квадратных метров асфальта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах задействованы 60 специалистов и 40 единиц техники. Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" проведут фрезерование существующего покрытия, приведут в порядок смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень, а также уложат новое асфальтобетонное полотно и нанесут разметку.

"Последний раз дорожное покрытие на Новой площади ремонтировали в 2022 году. Срок службы асфальта составляет три года. Обновлять его необходимо из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - уточняется в сообщении.