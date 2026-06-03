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В Москве приступили к ремонту дорожного покрытия на Новой площади - РИА Новости, 03.06.2026
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В Москве приступили к ремонту дорожного покрытия на Новой площади

На Новой площади в Москве отремонтируют более 8 тысяч квадратных метров асфальта

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкНовая площадь в Москве
Новая площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Новая площадь в Москве
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к ремонту дорожного покрытия на Новой площади, они обновят более 8 тысяч квадратных метров асфальта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к ремонту дорожного покрытия на Новой площади, расположенной в Тверском районе Центрального административного округа столицы. На объекте обновят более 8 тысяч квадратных метров асфальта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействованы 60 специалистов и 40 единиц техники. Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" проведут фрезерование существующего покрытия, приведут в порядок смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень, а также уложат новое асфальтобетонное полотно и нанесут разметку.
"Последний раз дорожное покрытие на Новой площади ремонтировали в 2022 году. Срок службы асфальта составляет три года. Обновлять его необходимо из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что работы проходят преимущественно в ночное время с частичным перекрытием проезжей части.
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