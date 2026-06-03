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Гости ПМЭФ на стенде Москвы могут сняться в кино - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:27 03.06.2026
Гости ПМЭФ на стенде Москвы могут сняться в кино

РИА Новости: гости ПМЭФ могут сняться в кино на стенде Москвы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники Петербургского международного экономического форума могут сняться в кинофильме на стенде города Москвы.
  • По сюжету фильма актер ожидает трамвай в 3D-антураже столицы 20-х годов прошлого века, а оператором выступает робот.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) могут сняться в кинофильме, передает корреспондент РИА Новости.
Почувствовать себя кинозвездами гости могут на стенде города Москвы. Мужчинам предлагают шляпу и трость, а женщинам - ажурный зонтик. По сюжету фильма актер ожидает на остановке трамвай в 3D-антураже столицы 20-х годов прошлого века.
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На стенде СФО на ПМЭФ сыграли мелодию на традиционном хакасском инструменте
Вчера, 10:56
Оператором выступает робот, который управляет камерой.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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