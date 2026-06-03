Гости ПМЭФ на стенде Москвы могут сняться в кино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники Петербургского международного экономического форума могут сняться в кинофильме на стенде города Москвы.
- По сюжету фильма актер ожидает трамвай в 3D-антураже столицы 20-х годов прошлого века, а оператором выступает робот.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) могут сняться в кинофильме, передает корреспондент РИА Новости.
Почувствовать себя кинозвездами гости могут на стенде города Москвы. Мужчинам предлагают шляпу и трость, а женщинам - ажурный зонтик. По сюжету фильма актер ожидает на остановке трамвай в 3D-антураже столицы 20-х годов прошлого века.
Оператором выступает робот, который управляет камерой.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.