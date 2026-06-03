Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в выходные ожидается температура до плюс 25 градусов.
- В четверг и пятницу прогнозируется температура плюс 22–плюс 24 градуса, возможны дождь и гроза.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дневная температура в выходные в Москве поднимется до нормы июля, воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в четверг прогнозируется температура плюс 22 - плюс 24 градуса, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза.
"В пятницу столько же - плюс 22 - плюс 24 градусов, кое-где может брызнуть небольшой дождь. В сумерках - от плюс 11 до плюс 13 градусов. В субботу и воскресенье - солнечно, осадки маловероятны, по ночам - плюс 10 - плюс 12, после полудня - июльские плюс 23 - плюс 25 градусов", - отметил Тишковец.