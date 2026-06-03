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Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 03.06.2026
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07:41 03.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Тишковец: температура в Москве в выходные поднимется до +25 градусов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорожане на улице во время жаркой погоды в Москве
Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в выходные ожидается температура до плюс 25 градусов.
  • В четверг и пятницу прогнозируется температура плюс 22–плюс 24 градуса, возможны дождь и гроза.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дневная температура в выходные в Москве поднимется до нормы июля, воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в четверг прогнозируется температура плюс 22 - плюс 24 градуса, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза.
"В пятницу столько же - плюс 22 - плюс 24 градусов, кое-где может брызнуть небольшой дождь. В сумерках - от плюс 11 до плюс 13 градусов. В субботу и воскресенье - солнечно, осадки маловероятны, по ночам - плюс 10 - плюс 12, после полудня - июльские плюс 23 - плюс 25 градусов", - отметил Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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