Юрист предупредила о фейковых магазинах платьев на выпускной

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники создают фейковые интернет-магазины и салоны с вечерними платьями в преддверии выпускных.

Злоумышленники могут присылать фишинговые ссылки якобы для оплаты доставки или просить внести предоплату, давя на срочность и большое количество покупателей.

При дистанционной покупке вечернего платья потребитель вправе отказаться от товара в любое время до передачи, а после — в течение семи дней при сохранении товарного вида и потребительских свойств.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мошенники в преддверии выпускных создают фейковые интернет-магазины и салоны с вечерними платьями, рассказала РИА Новости адвокат, исполнительный директор омского регионального отделения "Ассоциации юристов России" Ирина Русина.

"Мошенники создают фейковые интернет-магазины с выпускными платьями, в которых цены ниже рынка и идеальные отзывы. При этом после оплаты продавец перестает отвечать либо присылает вещь, не соответствующую фото", - сообщила Русина.

Она отметила, что также аферисты могут создать поддельный салон в соцсетях с большим количеством подписчиков и накрученными лайками. Так, мошенники предлагают покупателю бронь платья или примерку по записи и просят внести депозит, однако на самом деле салона не существует. Также злоумышленники могут присылать фишинговые ссылки якобы для оплаты доставки или просить внести предоплату и "забронировать" платье, давя на срочность и большое количество покупателей.

"Помимо прочего, продавцы часто пишут в соцсетях, якобы вечерние платья возврату не подлежат. Однако если платье куплено дистанционно, потребитель вправе отказаться от товара в любое время до передачи, а после - в течение семи дней, если товар надлежащего качества, сохранены его товарный вид и потребительские свойства, а также документ об оплате. Более того, если информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена письменно в момент доставки, срок может увеличиваться до трех месяцев", - добавила Русина.