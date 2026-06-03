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Юрист предупредила о фейковых магазинах платьев на выпускной - РИА Новости, 03.06.2026
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05:19 03.06.2026
Юрист предупредила о фейковых магазинах платьев на выпускной

РИА Новости: мошенники создают фейковые магазины платьев на выпускной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают фейковые интернет-магазины и салоны с вечерними платьями в преддверии выпускных.
  • Злоумышленники могут присылать фишинговые ссылки якобы для оплаты доставки или просить внести предоплату, давя на срочность и большое количество покупателей.
  • При дистанционной покупке вечернего платья потребитель вправе отказаться от товара в любое время до передачи, а после — в течение семи дней при сохранении товарного вида и потребительских свойств.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мошенники в преддверии выпускных создают фейковые интернет-магазины и салоны с вечерними платьями, рассказала РИА Новости адвокат, исполнительный директор омского регионального отделения "Ассоциации юристов России" Ирина Русина.
"Мошенники создают фейковые интернет-магазины с выпускными платьями, в которых цены ниже рынка и идеальные отзывы. При этом после оплаты продавец перестает отвечать либо присылает вещь, не соответствующую фото", - сообщила Русина.
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Она отметила, что также аферисты могут создать поддельный салон в соцсетях с большим количеством подписчиков и накрученными лайками. Так, мошенники предлагают покупателю бронь платья или примерку по записи и просят внести депозит, однако на самом деле салона не существует. Также злоумышленники могут присылать фишинговые ссылки якобы для оплаты доставки или просить внести предоплату и "забронировать" платье, давя на срочность и большое количество покупателей.
"Помимо прочего, продавцы часто пишут в соцсетях, якобы вечерние платья возврату не подлежат. Однако если платье куплено дистанционно, потребитель вправе отказаться от товара в любое время до передачи, а после - в течение семи дней, если товар надлежащего качества, сохранены его товарный вид и потребительские свойства, а также документ об оплате. Более того, если информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена письменно в момент доставки, срок может увеличиваться до трех месяцев", - добавила Русина.
Адвокат посоветовала проверять продавцов по ИНН, адресам, отзывам и срокам существования сайтов, а также не оплачивать 100% стоимости платья на карту физического лица и требовать чеки. В случае мошенничества, напомнила она, стоит заблокировать карту, обратиться в банк и подать заявление в полицию.
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