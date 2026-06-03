Опрос показал, сколько россиян опасаются мошеннических схем с ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с использованием искусственного интеллекта.

В исследовании приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов России.

Примерно 38% россиян также в числе вероятных угроз считают взлом личной почты, около 34% — кражу аккаунта в мессенджере.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с использованием искусственного интеллекта, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "Контур.Эгида", которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов России

"Заметная часть опрошенных воспринимает угрозой использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Так, 39% респондентов считают реалистичными фейковые сообщения или звонки с использованием ИИ", - сказано в сообщении.

Кроме того, помимо афер с использованием ИИ, примерно 38% россиян также в числе вероятных угроз считают взлом личной почты, около 34% - кражу аккаунта в мессенджере. При этом почти треть опрошенных опасается, что мошенники смогут для слежки получить доступ к рабочим сервисам и устройствам, а чуть более четверти боятся взлома рабочего аккаунта.

Наиболее уязвимыми перед мошенниками цифровыми сервисами россияне считают мессенджеры и социальные сети - их назвали 49% опрошенных. А вот меньше всего респонденты волнуются о рабочих корпоративных системах и устройствах умного дома.