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Мосгорсуд признал законным штраф журналистке-иноагенту Фохт-Бабушкиной* - РИА Новости, 03.06.2026
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11:15 03.06.2026
Мосгорсуд признал законным штраф журналистке-иноагенту Фохт-Бабушкиной*

Мосгорсуд признал законным штраф на 50 тысяч рублей журналистке Фохт-Бабушкиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистку Русской службы Би-би-си Елизавету Фохт-Бабушкину* оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
  • Мосгорсуд оставил ее жалобы на решение без удовлетворения.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным административный штраф журналистике Русской службы Би-би-си Елизавете Фохт-Бабушкиной* за нарушение порядка деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В январе Тверской районный суд оштрафовал Фохт-Бабушкину* на 50 тысяч рублей за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).
"Апелляционная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила жалобы Фохт-Бабушкиной* без удовлетворения", - сообщили в инстанции.
Минюст внес Фохт-Бабушкину* в реестр иностранных агентов в январе 2025 года за критику специальной военной операции, а также за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
* Признана иноагентом.
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