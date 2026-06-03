Мосгорсуд признал законным штраф журналистке-иноагенту Фохт-Бабушкиной*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистку Русской службы Би-би-си Елизавету Фохт-Бабушкину* оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
- Мосгорсуд оставил ее жалобы на решение без удовлетворения.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным административный штраф журналистике Русской службы Би-би-си Елизавете Фохт-Бабушкиной* за нарушение порядка деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В январе Тверской районный суд оштрафовал Фохт-Бабушкину* на 50 тысяч рублей за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).
"Апелляционная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила жалобы Фохт-Бабушкиной* без удовлетворения", - сообщили в инстанции.
Минюст внес Фохт-Бабушкину* в реестр иностранных агентов в январе 2025 года за критику специальной военной операции, а также за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
* Признана иноагентом.