На ПМЭФ на стенде ЛНР угощают луганским мороженым с попкорном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Луганское мороженое с попкорном и карамелью, а также пломбир по рецептуре 1929 года представили на стенде Луганской Народной Республики в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

На стенде республики угощают мороженым с попкорном и карамелью. Также здесь представлен премиальный пломбир, рецептуру которого возродили с 1929 года. Также на стенде представлены луганские колбасы и шоколадные фигурки ручной работы.