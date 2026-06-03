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На ПМЭФ на стенде ЛНР угощают луганским мороженым с попкорном - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:29 03.06.2026 (обновлено: 16:20 03.06.2026)
На ПМЭФ на стенде ЛНР угощают луганским мороженым с попкорном

РИА Новости: на ПМЭФ на стенде ЛНР угощают луганским мороженым с попкорном

© Правительство ЛНР/TelegramСтенд ЛНР на ПМЭФ-2026
Стенд ЛНР на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Правительство ЛНР/Telegram
Стенд ЛНР на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стенде Луганской Народной Республики на ПМЭФ представили мороженое с попкорном и карамелью, а также пломбир по рецептуре 1929 года.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Луганское мороженое с попкорном и карамелью, а также пломбир по рецептуре 1929 года представили на стенде Луганской Народной Республики в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
На стенде республики угощают мороженым с попкорном и карамелью. Также здесь представлен премиальный пломбир, рецептуру которого возродили с 1929 года. Также на стенде представлены луганские колбасы и шоколадные фигурки ручной работы.
© Правительство ЛНР/TelegramЛуганское мороженое на стенде ЛНР в рамках ПМЭФ-2026
Луганское мороженое на стенде ЛНР в рамках ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Правительство ЛНР/Telegram
Луганское мороженое на стенде ЛНР в рамках ПМЭФ-2026
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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