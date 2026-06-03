Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

Краткий пересказ от РИА ИИ При аллергии на молочный белок потребление мороженого следует исключить.

При ожирении и сахарном диабете рекомендуется свести потребление мороженого к минимуму, а при непереносимости лактозы стоит выбирать безлактозные варианты.

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн — РИА Новости. Мороженое нельзя есть при аллергии на молочный белок, а при ожирении и сахарном диабете лучше свести его потребление к минимуму, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Потребление мороженого следует исключить при аллергии на молочный белок. При непереносимости лактозы следует выбирать безлактозные варианты мороженого. При ожирении и сахарном диабете следует свести потребление мороженого к минимуму", — сказала собеседница.