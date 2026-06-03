Монсон призвал снять санкции с российских спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джефф Монсон заявил, что международные спортивные структуры должны отказаться от практики недопущения российских спортсменов к соревнованиям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Бывший боец ММА Джефф Монсон заявил РИА Новости, что международные спортивные структуры должны отказаться от практики недопущения российских спортсменов к соревнованиям.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.