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Монсон призвал снять санкции с российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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17:13 03.06.2026 (обновлено: 17:20 03.06.2026)
Монсон призвал снять санкции с российских спортсменов

Монсон: международные структуры должны отказаться от практики недопуска россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джефф Монсон заявил, что международные спортивные структуры должны отказаться от практики недопущения российских спортсменов к соревнованиям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Бывший боец ММА Джефф Монсон заявил РИА Новости, что международные спортивные структуры должны отказаться от практики недопущения российских спортсменов к соревнованиям.
"Думаю, международному сообществу, законодателям, президентам МОК, различным спортивным комиссиям нужно просто отказаться от этого. Спорт и политика не должны пересекаться", - заявил Монсон на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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