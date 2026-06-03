Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джефф Монсон назвал лицемерием отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх.
- Монсон указал на разницу в отношении к российским спортсменам после начала специальной военной операции и к израильским спортсменам после начала конфликта в Газе.
- Джефф Монсон задал вопрос о том, почему спорт и политика рассматриваются как не связанные, когда речь идет об Израиле, в то время как ранее такое отношение было к России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Бывший боец ММА Джефф Монсон в беседе с РИА Новости назвал лицемерием отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх.
"Это просто лицемерие", - заявил Монсон на полях Петербургского международного экономического форума, говоря о недопуске отечественных атлетов к играм.
В качестве примера он привел разницу в отношении к российским спортсменам спустя несколько дней после начала специальной военной операции и к израильским спустя два года после начала конфликта в Газе.
"Через два дня после начала специальной военной операции России запретили участвовать в Олимпийских играх... Теперь, после двух лет геноцида со стороны Израиля, люди спрашивают: "А почему Израилю не запретили участвовать в Олимпийских играх?"... Они говорят: "О, спорт и политика не имеют ничего общего". Что вы говорили пару лет назад?", - добавил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.