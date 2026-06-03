Рейтинг@Mail.ru
Россия настроена на нормализацию отношений с Молдавией, заявил Озеров - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 03.06.2026 (обновлено: 11:17 03.06.2026)
Россия настроена на нормализацию отношений с Молдавией, заявил Озеров

Озеров: Россия настроена на нормализацию отношений с Молдавией

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПосол России в Молдавии Олег Озеров
Посол России в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Посол России в Молдавии Олег Озеров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия настроена на нормализацию отношений с Молдавией, несмотря на их нынешнее тяжелое состояние.
  • Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что Россия готова к нормализации отношений, но не в одностороннем порядке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия настроена на нормализацию отношений с Молдавией, несмотря на то, что Кишинев довел их почти до точки заморозки, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров на ПМЭФ.
"Несмотря на всю тяжесть ситуации, очень тяжелые двусторонние отношения, которые доведены до точки практически заморозки, мы все равно говорим, что Россия настроена на нормализацию отношений. Она к ней готова, но, естественно, в одностороннем порядке мы этого сделать не можем", - сказал он на сессии "Россия-Молдавия" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Молдавия - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Молдавия не выйдет из СНГ, сохранив права участника, заявил посол России
28 апреля, 13:07
 
РоссияМолдавияОлег Озеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала