Россия настроена на нормализацию отношений с Молдавией, заявил Озеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия настроена на нормализацию отношений с Молдавией, несмотря на их нынешнее тяжелое состояние.
- Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что Россия готова к нормализации отношений, но не в одностороннем порядке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия настроена на нормализацию отношений с Молдавией, несмотря на то, что Кишинев довел их почти до точки заморозки, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров на ПМЭФ.
"Несмотря на всю тяжесть ситуации, очень тяжелые двусторонние отношения, которые доведены до точки практически заморозки, мы все равно говорим, что Россия настроена на нормализацию отношений. Она к ней готова, но, естественно, в одностороннем порядке мы этого сделать не можем", - сказал он на сессии "Россия-Молдавия" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.