Российский посол назвал выход Молдавии из СНГ непродуманным шагом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ - это непродуманный и стратегически вредный шаг, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

"Мы исходим из того, что все не навечно", - подчеркнул дипломат.