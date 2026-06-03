Российский посол назвал выход Молдавии из СНГ непродуманным шагом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол в Молдавии Олег Озеров назвал выход Кишинева из СНГ непродуманным шагом.
- Дипломат подчеркнул, что это решение стратегически вредно для двусторонних отношений с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ - это непродуманный и стратегически вредный шаг, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
"Выход республики из СНГ - это непродуманный шаг и стратегически вредный для наших двусторонних отношений", - сказал он на сессии Россия-Молдавия на ПМЭФ.
"Мы исходим из того, что все не навечно", - подчеркнул дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.