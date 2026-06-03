Чешская полиция утверждает, что в машине митрополита Илариона был кокаин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В автомобиле митрополита Илариона был найден кокаин, утверждает пресс-секретарь полиции Центрально-Чешского края Мартина Рихтерова.
- Полиция продолжает расследование и до сих пор не предъявила никому никаких обвинений.
- Иерарх отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков и считает, что наркотики были подложены в его автомобиль.
ПРАГА, 3 июн – РИА Новости. Чешская полиция заявила, что найденный в автомобиле митрополита Илариона порошок оказался кокаином, сообщил в среду портал DenikN со ссылкой на пресс-секретаря полиции Центрально-Чешского края Мартину Рихтерову.
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"Белый порошок, найденный в машине митрополита Илариона, оказался кокаином. Об этом порталу DenikN сообщила пресс-секретарь полиции Центрально-Чешского края Мартина Рихтерова", - сообщает издание.
Там отметили, что полиция продолжает расследование данного дела и до сих пор не предъявила никому никаких обвинений.
Митрополит Иларион 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Двадцать шестого мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. На следующий день митрополит сообщил РИА Новости, что покинул Чехию. Ночью на 30 мая митрополит Иларион вернулся в Россию.
Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.