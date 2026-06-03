Чешская полиция утверждает, что в машине митрополита Илариона был кокаин

Там отметили, что полиция продолжает расследование данного дела и до сих пор не предъявила никому никаких обвинений.

Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.