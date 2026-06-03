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Мирошник: Россия передаст международным площадкам все улики атаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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10:15 03.06.2026 (обновлено: 10:57 03.06.2026)
Мирошник: Россия передаст международным площадкам все улики атаки ВСУ в ДНР

Мирошник: РФ передаст международным площадкам доказательства атаки ВСУ в ДНР

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что детали и доказательства атаки ВСУ на автобус в ДНР будут переданы представителям РФ на международных площадках.
  • Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Все детали и доказательства атаки ВСУ на автобус в ДНР соберут и передадут представителям РФ на международных площадках, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Утром в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках", - сказал Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
ВСУ используют Запад для атак на гражданский транспорт, заявил Мирошник
10:10
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЕнакиевоДенис ПушилинРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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