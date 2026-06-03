Мирошник: Россия передаст международным площадкам все улики атаки ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что детали и доказательства атаки ВСУ на автобус в ДНР будут переданы представителям РФ на международных площадках.
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Все детали и доказательства атаки ВСУ на автобус в ДНР соберут и передадут представителям РФ на международных площадках, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Утром в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках", - сказал Мирошник.