Атака ВСУ на автобус требует международного осуждения, заявил Мирошник

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Атака ВСУ на автобус в ДНР требует международного осуждения и жестких действий по привлечению преступников к ответственности, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.