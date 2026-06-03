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Атака ВСУ на автобус требует международного осуждения, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.06.2026
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10:13 03.06.2026 (обновлено: 10:18 03.06.2026)
Атака ВСУ на автобус требует международного осуждения, заявил Мирошник

Мирошник: атака ВСУ на автобус в ДНР требует международного осуждения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что атака ВСУ на автобус в ДНР требует международного осуждения.
  • Мирошник подчеркнул необходимость жестких действий по привлечению преступников к ответственности.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Атака ВСУ на автобус в ДНР требует международного осуждения и жестких действий по привлечению преступников к ответственности, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Кровавые выпады зарвавшегося государства-террориста требуют не только международного осуждения, но и жестких практических действий по привлечению к ответственности преступника в условиях военного времени", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Мирошник: Россия передаст международным площадкам все улики атаки ВСУ в ДНР
10:15
 
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреРодион МирошникРоссия
 
 
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