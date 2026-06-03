Атака ВСУ на автобус требует международного осуждения, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что атака ВСУ на автобус в ДНР требует международного осуждения.
- Мирошник подчеркнул необходимость жестких действий по привлечению преступников к ответственности.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Атака ВСУ на автобус в ДНР требует международного осуждения и жестких действий по привлечению преступников к ответственности, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Кровавые выпады зарвавшегося государства-террориста требуют не только международного осуждения, но и жестких практических действий по привлечению к ответственности преступника в условиях военного времени", - сказал Мирошник в беседе с агентством.