В Енакиево от удара ВСУ пострадали только гражданские, заявили в Минздраве

ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Среди пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике военнослужащих нет, это гражданские люди, заявил журналистам министр здравоохранения ДНР Константин Масников.