В Енакиево от удара ВСУ пострадали только гражданские, заявили в Минздраве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня.
- Среди пострадавших при атаке военнослужащих нет, все пострадавшие — гражданские люди, граждане Российской Федерации.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Среди пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике военнослужащих нет, это гражданские люди, заявил журналистам министр здравоохранения ДНР Константин Масников.
"Среди пострадавших военнослужащих нет. Это все обычные гражданские люди, граждане Российской Федерации... Из разных регионов люди пострадали", - сообщил Масников.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.