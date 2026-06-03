Рейтинг@Mail.ru
В Енакиево от удара ВСУ пострадали только гражданские, заявили в Минздраве - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 03.06.2026 (обновлено: 18:50 03.06.2026)
В Енакиево от удара ВСУ пострадали только гражданские, заявили в Минздраве

Минздрав ДНР: все пострадавшие от атаки ВСУ в Енакиево были гражданскими

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Сгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня.
  • Среди пострадавших при атаке военнослужащих нет, все пострадавшие — гражданские люди, граждане Российской Федерации.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Среди пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике военнослужащих нет, это гражданские люди, заявил журналистам министр здравоохранения ДНР Константин Масников.
"Среди пострадавших военнослужащих нет. Это все обычные гражданские люди, граждане Российской Федерации... Из разных регионов люди пострадали", - сообщил Масников.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Опубликовано видео удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево
Вчера, 11:37
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕнакиево
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала