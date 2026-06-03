Рейтинг@Mail.ru
В Минске задержали мошенницу, обманувшую блогеров с турпоездками - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 03.06.2026 (обновлено: 23:25 03.06.2026)
В Минске задержали мошенницу, обманувшую блогеров с турпоездками

В Минске задержали москвичку Хатуну Аташян, обманувшую блогеров на 10 млн рублей

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москвичка подозревается в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок за границу и задержана в Минске.
  • Ущерб от действий злоумышленницы превысил 10 миллионов рублей, а пострадавшими стали более 20 человек, в основном блогеры и медийные личности.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, подозреваемая доставлена в Москву для проведения следственных действий.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москвичка обманувшая блогеров, предварительно, на более чем 10 миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу по рекламным контрактам или партнерским программам, задержана в Минске, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Источник РИА Новости уточнил, что речь идет о Хатуне Аташян.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Гадалка "заработала" полмиллиона рублей на "обрядах" с газетой и яйцом
29 мая, 07:24
«

Минске мои коллеги из столичного района Хамовники совместно с сотрудниками МВД Республики Беларусь задержали москвичку, подозреваемую в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности превысил 10 миллионов рублей", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".

Волк сообщила, что, по имеющимся данным, злоумышленница разместила в социальных сетях и мессенджерах информацию об организации туристических поездок за рубеж на привлекательных условиях. Ее клиентами стали в основном блогеры и другие медийные личности.
"Аферистка сообщала, что проживание для них будет предоставлено по рекламным контрактам или партнерским программам по выгодной стоимости или бесплатно. Оплатить якобы требовалось только путешествие их спутников", - отметила Волк.
Она добавила, что получив деньги, женщина под различными предлогами переносила даты поездок или переставала выходить на связь.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
На Урале ищут жертву мошенницы, чтобы отдать похищенные миллионы
12 мая, 15:10
«
"В настоящее время в территориальный отдел полиции поступило более 20 заявлений от обманутых граждан", - добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Для проведения следственных действий подозреваемая доставлена в Москву.
Ванга - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Феномен Ванги: почему в нее верят миллионы, а ученые называют мошенницей
5 февраля, 17:06
 
ПроисшествияМинскРоссияМоскваИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала