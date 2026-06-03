В Минске задержали мошенницу, обманувшую блогеров с турпоездками

Краткий пересказ от РИА ИИ Москвичка подозревается в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок за границу и задержана в Минске.

Ущерб от действий злоумышленницы превысил 10 миллионов рублей, а пострадавшими стали более 20 человек, в основном блогеры и медийные личности.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, подозреваемая доставлена в Москву для проведения следственных действий.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москвичка обманувшая блогеров, предварительно, на более чем 10 миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу по рекламным контрактам или партнерским программам, задержана в Минске, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник РИА Новости уточнил, что речь идет о Хатуне Аташян.

« "В Минске мои коллеги из столичного района Хамовники совместно с сотрудниками МВД Республики Беларусь задержали москвичку, подозреваемую в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности превысил 10 миллионов рублей", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".

Волк сообщила, что, по имеющимся данным, злоумышленница разместила в социальных сетях и мессенджерах информацию об организации туристических поездок за рубеж на привлекательных условиях. Ее клиентами стали в основном блогеры и другие медийные личности.

"Аферистка сообщала, что проживание для них будет предоставлено по рекламным контрактам или партнерским программам по выгодной стоимости или бесплатно. Оплатить якобы требовалось только путешествие их спутников", - отметила Волк.

Она добавила, что получив деньги, женщина под различными предлогами переносила даты поездок или переставала выходить на связь.

« "В настоящее время в территориальный отдел полиции поступило более 20 заявлений от обманутых граждан", - добавила Волк.