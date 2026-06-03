Минприроды разработает меры для продления цикла нефтегазовых месторождений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэнерго и Минприроды разрабатывают меры для продления жизненного цикла выработанных месторождений углеводородов.
- Проблема высокой выработанности и обводненности месторождений главным образом касается Западной Сибири, Поволжья и Кавказа.
- Разработка месторождений на поздней стадии требует повышенных эксплуатационных затрат из-за большого количества воды в добываемой жидкости.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Минэнерго и Минприроды РФ разрабатывают меры для продления жизненного цикла выработанных месторождений углеводородов, сообщил в интервью РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы считаем необходимым продлять цикл жизни месторождений, потому что помимо снижения добычи углеводородов, завершение разработки месторождений приведет к сокращению рабочих мест. Нужны меры поддержки предприятий. Минэнерго разрабатывает меры поддержания жизненного цикла таких проектов, и Минприроды России активно участвует в этой работе", - сказал министр.
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Он отметил, что проблема высокой выработанности и обводненности месторождений главным образом касается регионов традиционной добычи углеводородного сырья - Западной Сибири, Поволжья и Кавказа.
"Разработка месторождений на поздней стадии всегда сопровождается повышенными эксплуатационными затратами из-за наличия большого количества воды в добываемой жидкости, которую необходимо отделять, использовать в технологическом процессе или утилизировать", - подчеркнул Козлов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.