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Минприроды разработает меры для продления цикла нефтегазовых месторождений - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:13 03.06.2026 (обновлено: 08:16 03.06.2026)
Минприроды разработает меры для продления цикла нефтегазовых месторождений

В России разрабатывают меры для продления цикла нефтегазовых месторождений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэнерго и Минприроды разрабатывают меры для продления жизненного цикла выработанных месторождений углеводородов.
  • Проблема высокой выработанности и обводненности месторождений главным образом касается Западной Сибири, Поволжья и Кавказа.
  • Разработка месторождений на поздней стадии требует повышенных эксплуатационных затрат из-за большого количества воды в добываемой жидкости.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Минэнерго и Минприроды РФ разрабатывают меры для продления жизненного цикла выработанных месторождений углеводородов, сообщил в интервью РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы считаем необходимым продлять цикл жизни месторождений, потому что помимо снижения добычи углеводородов, завершение разработки месторождений приведет к сокращению рабочих мест. Нужны меры поддержки предприятий. Минэнерго разрабатывает меры поддержания жизненного цикла таких проектов, и Минприроды России активно участвует в этой работе", - сказал министр.
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Он отметил, что проблема высокой выработанности и обводненности месторождений главным образом касается регионов традиционной добычи углеводородного сырья - Западной Сибири, Поволжья и Кавказа.
"Разработка месторождений на поздней стадии всегда сопровождается повышенными эксплуатационными затратами из-за наличия большого количества воды в добываемой жидкости, которую необходимо отделять, использовать в технологическом процессе или утилизировать", - подчеркнул Козлов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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