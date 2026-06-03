Минприроды разработает меры для продления цикла нефтегазовых месторождений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Минэнерго и Минприроды РФ разрабатывают меры для продления жизненного цикла выработанных месторождений углеводородов, сообщил в интервью РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).