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В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 03.06.2026
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14:04 03.06.2026 (обновлено: 14:07 03.06.2026)
В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр"

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки в зоне действий "Днепра" до 30 военнослужащих

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 20 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
  • Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Преображенки, Димитрово и Червоной Криницы Запорожской области.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 20 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
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"Уничтожено до 30 военнослужащих, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Димитрово и Червоная Криница Запорожской области.
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