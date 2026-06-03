В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 20 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Преображенки, Димитрово и Червоной Криницы Запорожской области.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 20 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
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"Уничтожено до 30 военнослужащих, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Димитрово и Червоная Криница Запорожской области.
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