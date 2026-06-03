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Минниханов предложил резервировать земли под производства в пригородах - РИА Новости, 03.06.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
21:37 03.06.2026
Минниханов предложил резервировать земли под производства в пригородах

Минниханов предложил резервировать земли под новые производства в пригородах

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил заранее подготовить и зарезервировать земли под размещение новых производств в пригородах республики.
Минниханов в среду провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Татарстана, приуроченную к Дню российского предпринимательства.
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По словам главы Татарстана, в республике продолжают уделять особое внимание развитию индустриальных парков, промышленных площадок и технопарков. Особенно регион заинтересован в создании условий для развития таких площадок в пригороде - рабочие места здесь позволяют людям удобно жить и работать. Создание рабочих мест в пригороде позволяет снизить маятниковую миграцию населения. Однако иногда возникают проблемы с размещением новых производств в пригородах из-за нехватки земель.
"Потом возникнет ситуация, что производство есть, а земли для него нет. Эти площадки должны быть, давайте заранее их зарезервируем", - предложил он во время встречи с предпринимателями.
Минниханов отметил, что сегодня на промплощадках расположено много импортозамещающих производств. Выбранное направление является правильным. По его словам, возникающие у предпринимателей вопросы к власти будут внимательно изучены. Также глава Татарстана сообщил, что работа с федеральной властью по вопросам развития предпринимательства также будет продолжена.
"Мы постараемся принять решения, которые позволят сделать так, чтобы в Татарстане и далее предпринимательство чувствовало поддержку и муниципальной, и республиканской властей", - сказал Минниханов.
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Республика ТатарстанЭкономикаРустам Минниханов
 
 
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