Минниханов предложил резервировать земли под производства в пригородах

КАЗАНЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил заранее подготовить и зарезервировать земли под размещение новых производств в пригородах республики.

Минниханов в среду провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Татарстана, приуроченную к Дню российского предпринимательства.

По словам главы Татарстана, в республике продолжают уделять особое внимание развитию индустриальных парков, промышленных площадок и технопарков. Особенно регион заинтересован в создании условий для развития таких площадок в пригороде - рабочие места здесь позволяют людям удобно жить и работать. Создание рабочих мест в пригороде позволяет снизить маятниковую миграцию населения. Однако иногда возникают проблемы с размещением новых производств в пригородах из-за нехватки земель.

"Потом возникнет ситуация, что производство есть, а земли для него нет. Эти площадки должны быть, давайте заранее их зарезервируем", - предложил он во время встречи с предпринимателями.

Минниханов отметил, что сегодня на промплощадках расположено много импортозамещающих производств. Выбранное направление является правильным. По его словам, возникающие у предпринимателей вопросы к власти будут внимательно изучены. Также глава Татарстана сообщил, что работа с федеральной властью по вопросам развития предпринимательства также будет продолжена.