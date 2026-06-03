Замминистра финансов ОАЭ отметил рост экономических связей с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Торгово-экономические связи между Россией и ОАЭ заметно выросли.
- Развитие торгово-экономических связей стало возможным благодаря развитой инфраструктуре и упрощению бюрократических процедур.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Торгово-экономические связи между Россией и ОАЭ заметно выросли благодаря развитой инфраструктуре и упрощению бюрократических процедур, заявил РИА Новости заместитель министра финансов Эмиратов Юнис Хаджи аль-Хури.
"Мы видим, что торгово-экономические связи заметно выросли, и это произошло не на пустом месте, а благодаря инфраструктуре, которую построили обе страны, а также упрощению и ускорению процедур", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.