Замминистра финансов ОАЭ отметил рост экономических связей с Россией

"Мы видим, что торгово-экономические связи заметно выросли, и это произошло не на пустом месте, а благодаря инфраструктуре, которую построили обе страны, а также упрощению и ускорению процедур", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).