"Смеются в лицо". Мерца унизили, как школьника

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Германии набирают оборот дискуссии о возможной отставке канцлера. Социологические опросы показывают: по популярности глава государства — на 20-м месте среди действующих политиков. Но все равно серьезных конкурентов у него пока нет.

"Настроение конструктивное"

Правительство решительно опровергло слухи о том, что Фридрих Мерц собирается досрочно сложить полномочия под давлением оппонентов.

Но, как известно, дыма без огня не бывает. "Альтернатива для Германии" уверенно набирает очки, а вот канцлера любят все меньше.

СМИ пишут, что в качестве возможной альтернативы рассматривают Хендрика Вюста — премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия.

"Это не вброс газет, о нем действительно почему-то стали много говорить, — подтвердила РИА Новости жительница Берлина Агнес. — Однако это все на уровне политиков. Стране он мало интересен, хотя в своей земле весьма влиятелен".

"Настроение в канцелярии очень хорошее и конструктивное", — бодро отрапортовал пресс-секретарь Мерца, призвав "избегать лишних дискуссий". А немецкие СМИ вновь и вновь напоминают о 20-м месте канцлера в рейтинге.

"Я не сказал бы, что сам этот список произвел вау-эффект, — отмечает Кристофер из Кельна. — Те, кто не верят Мерцу, не верили ему всегда. Он тратит деньги непонятно на что, он не дает социальных гарантий. Так было и год назад".

Средства действительно расходуются "избирательно". На внешнюю политику и оружие — со спорами, но уходят. А вот много лет анонсируемые реформы в сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения — провисают, поскольку ХДС ссорится с партнерами по коалиции, левоцентристской СДПГ.

© AP Photo / Jens Meyer Сторонники партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте © AP Photo / Jens Meyer Сторонники партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте

Борьба с конкурентами вместо реформ

Коалиционный принцип — сам по себе вызов. В Германии правительство традиционно формируется на многопартийной основе (часто это три партии, что породило название "Светофор"). Поэтому свести все лишь к фигуре канцлера нельзя: по идее, его должны уравновешивать члены кабмина.

"Проблема не столько в канцлере, сколько в общем курсе, — поясняет Агнес. — Даже если Мерц уйдет, где гарантия, что ситуация в целом изменится? Я, например, вообще не вижу для себя адекватного политика".

"У правительства было более года для преобразований. Но пока все по-старому", — сказал агентству AFP политолог из Свободного университета Берлина Айко Вагнер.

Мерц увлечен не только внешней политикой и милитаризацией, но и борьбой с "Альтернативой для Германии", которая зачастую лидирует в разных опросах общественного мнения, опережая традиционные партии.

"Тут ситуация сложная, — объясняет Кристофер. — Рейтинги растут, и они правдивы, АдГ все популярнее. Но те, кто против этой партии, выставляют ее маргинальной, активно агитируют, заставляя людей сомневаться в выборе. Без этого рейтинги были бы еще выше".

© AP Photo / Martin Meissner Акция протеста против съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, Германия © AP Photo / Martin Meissner Акция протеста против съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, Германия

Есть ли альтернатива?

Хендрик Вюст — член ХДС, давний соратник Ангелы Меркель, критик Мерца. Вполне подходящая кандидатура на пост канцлера.

Однако, когда его самого спросили о подобных амбициях, он ответил лишь, что считает себя "неважным игроком".

"В этом проблема с Вюстом, — указывает Агнес. — Он сам пока ни в чем не уверен. Как за ним идти?"

"Его упоминают в связи с Меркель, но сам он явно не видит себя ее преемником, — добавляет Кристофер. — Я смотрел его выступления по разным вопросам, он интересуется земельными делами, не федеральными".

Эксперты подтверждают: вопрос в уровне компетенций.

"Есть человек из земельной политики, который никогда раньше не был активен в федеральной, поэтому, естественно, остается некоторая неопределенность относительно того, насколько он сможет завоевать популярность в масштабах всей страны", — отмечает Питер Матушек, политический аналитик из социологической компании Forsa.

© AP Photo / Michael Kappeler Бывший канцлер Германии Ангела Меркель © AP Photo / Michael Kappeler Бывший канцлер Германии Ангела Меркель

Речь не только о Германии

У канцлера ФРГ есть возможность уйти в отставку до истечения срока полномочий — по собственному желанию или в результате вотума недоверия. Но процедуры сложные, и все это пока маловероятно.

Но давление на Мерца продолжит нарастать. Особенно в сентябре, когда пройдут ключевые выборы в восточных регионах. Там устойчиво популярна АдГ.

"Если реформы затянутся, а "Альтернатива" одержит победу в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании, ситуация для канцлера осложнится", — пишет Bild.

Это имеет и общеевропейское измерение.

Флагманы ЕС — Германия и Франция. Эммануэль Макрон — "хромая утка", уходящий президент. Мерц пытался этим воспользоваться, чтобы перехватить лидерство, но не очень преуспел.

"Споры Макрона и Мерца — предмет многочисленных шуток в ФРГ, — говорят немецкие собеседники РИА Новости. — Это похоже на школьный буллинг. Каждый пытается унизить другого".

В результате Европа остается без неформального лидера (каким была, например, Ангела Меркель, постоянно, к слову, находившая способы поддержания диалога с Россией). Представители наднациональных структур, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен увлечены борьбой друг с другом, да и у европарламентариев претензий к обеим хватает. В этом контексте провал политики Мерца — приговор всему ЕС.