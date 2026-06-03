Украинские беспилотники попытались атаковать Мелитополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ совершили попытку атаки ударными БПЛА на Мелитополь.
- Несколько беспилотников были сбиты на подлете к городу и над ним, опасность повторного нападения сохраняется.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ совершили попытку атаки ударными БПЛА на Мелитополь, несколько беспилотников сбиты на подлете и над городом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Укронацисты совершили попытку атаки ударными БПЛА на Мелитополь. Несколько БПЛА сбиты на подлете к городу и непосредственно над городом", - отметил Балицкий.
По его словам, опасность повторных атак сохраняется. Работают огневые группы по дронам противника.
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