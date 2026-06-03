Врач рассказал о пациенте, которого лечат новой вакциной от меланомы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Лечение пациента новой вакциной от меланомы продолжается, с его анализами все хорошо, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов.