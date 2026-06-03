Врач рассказал о пациенте, которого лечат новой вакциной от меланомы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК».
- По словам Дениса Логунова, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, лечение пациента продолжается, с его анализами все хорошо.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Лечение пациента новой вакциной от меланомы продолжается, с его анализами все хорошо, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
"Лечение продолжается. По анализам тоже все спокойно", - сказал Логунов журналистам на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.