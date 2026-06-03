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Врач рассказал о пациенте, которого лечат новой вакциной от меланомы - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:54 03.06.2026
Врач рассказал о пациенте, которого лечат новой вакциной от меланомы

Логунов: анализы пациента, проходящего лечение вакциной от меланомы, хорошие

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК».
  • По словам Дениса Логунова, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, лечение пациента продолжается, с его анализами все хорошо.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Лечение пациента новой вакциной от меланомы продолжается, с его анализами все хорошо, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
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"Лечение продолжается. По анализам тоже все спокойно", - сказал Логунов журналистам на ПМЭФ.
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