Спасатель, погибший при атаке ВСУ под Смоленском, проработал в МЧС 15 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке украинских беспилотников в Смоленской области погибли два сотрудника МЧС.
- Один из погибших пожарных проработал в системе министерства 15 лет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один из погибших при атаке украинских беспилотников в Смоленской области спасатель проработал в системе министерства 15 лет, сообщает МЧС России.
ВСУ ночью пытались атаковать инфраструктурные объекты Смоленской области, сбит и подавлен 31 дрон, в Ершичском муниципальном округе при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС, рассказал ранее губернатор Василий Анохин.
"В селе Ершичи в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара трагически погибли пожарные Иван Корчевой и Максим Ефременков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Корчевой проработал в системе МЧС России 15 лет. Зарекомендовал себя настоящим профессионалом и мужественным человеком. Ему было 39 лет.
Ефременков поступил на службу в пожарную охрану в ноябре 2025 года. У него остались жена и двое детей. Максиму было 44 года.
"За годы службы на счету погибших огнеборцев - множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно рисковали собой, честно и до конца выполняя свой профессиональный долг. МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах", - заключает ведомство.