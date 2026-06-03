Спасатель, погибший при атаке ВСУ под Смоленском, проработал в МЧС 15 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке украинских беспилотников в Смоленской области погибли два сотрудника МЧС.

Один из погибших пожарных проработал в системе министерства 15 лет.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один из погибших при атаке украинских беспилотников в Смоленской области спасатель проработал в системе министерства 15 лет, сообщает МЧС России.

"В селе Ершичи в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара трагически погибли пожарные Иван Корчевой и Максим Ефременков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Корчевой проработал в системе МЧС России 15 лет. Зарекомендовал себя настоящим профессионалом и мужественным человеком. Ему было 39 лет.

Ефременков поступил на службу в пожарную охрану в ноябре 2025 года. У него остались жена и двое детей. Максиму было 44 года.