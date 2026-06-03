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Спасатель, погибший при атаке ВСУ под Смоленском, проработал в МЧС 15 лет - РИА Новости, 03.06.2026
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13:14 03.06.2026
Спасатель, погибший при атаке ВСУ под Смоленском, проработал в МЧС 15 лет

МЧС: смоленский спасатель, погибший при атаке ВСУ, проработал в ведомстве 15 лет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке украинских беспилотников в Смоленской области погибли два сотрудника МЧС.
  • Один из погибших пожарных проработал в системе министерства 15 лет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один из погибших при атаке украинских беспилотников в Смоленской области спасатель проработал в системе министерства 15 лет, сообщает МЧС России.
ВСУ ночью пытались атаковать инфраструктурные объекты Смоленской области, сбит и подавлен 31 дрон, в Ершичском муниципальном округе при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС, рассказал ранее губернатор Василий Анохин.
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"В селе Ершичи в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара трагически погибли пожарные Иван Корчевой и Максим Ефременков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Корчевой проработал в системе МЧС России 15 лет. Зарекомендовал себя настоящим профессионалом и мужественным человеком. Ему было 39 лет.
Ефременков поступил на службу в пожарную охрану в ноябре 2025 года. У него остались жена и двое детей. Максиму было 44 года.
"За годы службы на счету погибших огнеборцев - множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно рисковали собой, честно и до конца выполняя свой профессиональный долг. МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах", - заключает ведомство.
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ПроисшествияРоссияСмоленская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Василий Анохин
 
 
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