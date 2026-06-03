Малков: продукция рязанских пивоваров вызвала в Китае серьезный интерес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Продукция пивоваренных компаний Рязанской области вызвала серьезный интерес в Китае, сообщил РИА Новости губернатор региона Павел Малков, комментируя на полях ПМЭФ итоги бизнес-миссии в КНР.

"Китай уже много лет занимает первое место по объему торговли среди зарубежных партнеров Рязанской области. На него сейчас приходится пятая часть всего нашего внешнеторгового оборота. Надо сказать, что наша продукция пользуется там достаточно серьезной популярностью", – сказал Малков.

Губернатор отметил, что в первую очередь высоким спросом в Китае пользуются продовольственные товары, регион готовится начать экспорт замороженных продуктов.

"Мы также поставляем в Китай строительные материалы, кожу, металлические изделия. Также Рязанская область является крупнейшим поставщиком герконов – переключателей, которые активно используются в охранных системах, автомобилях, бытовой технике, электронике. Около 14% всего мирового производства герконов находится как раз в Рязанской области", – подчеркнул Малков.

Губернатор отметил, что Рязанская область торгует более чем со 100 странами мира, среди которых Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан, Киргизия, Армения, Индия и Китай.

"Основа нашего экспорта – это кровельные, изоляционные материалы, кожа и кожевенный полуфабрикат, стекло, электрораспределительная аппаратура. По этим позициям мы занимаем лидирующие роли в России. Мы видим, что интерес к нашей продукции растет", – резюмировал Малков.