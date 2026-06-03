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Малков: в Рязани появится многофункциональный оздоровительный комплекс - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:11 03.06.2026
Малков: в Рязани появится многофункциональный оздоровительный комплекс

Подписано соглашение о строительстве в Рязани оздоровительного комплекса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Рязани современного многофункционального оздоровительного комплекса подписано в рамках ПМЭФ-2026, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков.
"По сути, это будет полноценный большой курорт с аквапарком, термальным комплексом, гостиницей, который станет еще одним очень серьезным фактором для привлечения туристов в наш регион", – сказал Малков.
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Губернатор отметил, что за последние годы турпоток в Рязанской области вырос более, чем в два раза. "Если в 2023 году регион посетили 800 тысяч человек, а в 2024 году – 1,5 миллиона, то в 2025 году число туристов превысило два миллиона", – уточнил Малков.
Губернатор отметил, что, наряду с традиционными точками притяжения туристов, создаются новые – например, возрожденная рязанская ВДНХ.
"Мы проводим большое количество по-настоящему ярких и интересных мероприятий, которые привлекают тысячи людей. Например, большой фестиваль воздухоплавания "Небо России". Когда десятки воздушных шаров взмывают в небо – это потрясающее, красивейшее зрелище", – рассказал Малков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026РязаньРязанская областьПавел Малков
 
 
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