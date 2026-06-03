Малков: в Рязани появится многофункциональный оздоровительный комплекс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Рязани современного многофункционального оздоровительного комплекса подписано в рамках ПМЭФ-2026, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков.

"По сути, это будет полноценный большой курорт с аквапарком, термальным комплексом, гостиницей, который станет еще одним очень серьезным фактором для привлечения туристов в наш регион", – сказал Малков.

Губернатор отметил, что за последние годы турпоток в Рязанской области вырос более, чем в два раза. "Если в 2023 году регион посетили 800 тысяч человек, а в 2024 году – 1,5 миллиона, то в 2025 году число туристов превысило два миллиона", – уточнил Малков.

Губернатор отметил, что, наряду с традиционными точками притяжения туристов, создаются новые – например, возрожденная рязанская ВДНХ.

"Мы проводим большое количество по-настоящему ярких и интересных мероприятий, которые привлекают тысячи людей. Например, большой фестиваль воздухоплавания "Небо России". Когда десятки воздушных шаров взмывают в небо – это потрясающее, красивейшее зрелище", – рассказал Малков.