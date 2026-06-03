Рейтинг@Mail.ru
Рябков обвинил МАГАТЭ в двойных стандартах в отношении ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
16:42 03.06.2026
Рябков обвинил МАГАТЭ в двойных стандартах в отношении ударов по ЗАЭС

Рябков: МАГАТЭ проявляет двойные стандарты в отношении украинских ударов по ЗАЭС

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Рябков заявил, что МАГАТЭ демонстрирует двойные стандарты в отношении ударов Украины по ЗАЭС.
  • По его словам, руководство агентства игнорирует преступные действия Киева против Запорожской атомной станции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. МАГАТЭ демонстрирует двойные стандарты в отношении ударов Украины по ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Мы также заняты тематикой МАГАТЭ. Здесь много вопросов, связанных с, называя вещи своими именами, двойными стандартами, которые руководство агентства проявляет в ситуациях, угрожающих ядерной безопасности, и региональной в том числе. Я имею в виду фокусировку на определенных сюжетах, в том числе ближневосточном, при игнорировании тех вопиющих преступных действий, которые интенсифицировал Киев в последнее время против российской Запорожской атомной станции", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС
9 октября 2025, 20:02
 
ПМЭФ-2026В миреУкраинаРоссияКиевСергей РябковМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала