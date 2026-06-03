Рябков обвинил МАГАТЭ в двойных стандартах в отношении ударов по ЗАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. МАГАТЭ демонстрирует двойные стандарты в отношении ударов Украины по ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.