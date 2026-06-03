Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Рябков заявил, что МАГАТЭ демонстрирует двойные стандарты в отношении ударов Украины по ЗАЭС.
- По его словам, руководство агентства игнорирует преступные действия Киева против Запорожской атомной станции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. МАГАТЭ демонстрирует двойные стандарты в отношении ударов Украины по ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Мы также заняты тематикой МАГАТЭ. Здесь много вопросов, связанных с, называя вещи своими именами, двойными стандартами, которые руководство агентства проявляет в ситуациях, угрожающих ядерной безопасности, и региональной в том числе. Я имею в виду фокусировку на определенных сюжетах, в том числе ближневосточном, при игнорировании тех вопиющих преступных действий, которые интенсифицировал Киев в последнее время против российской Запорожской атомной станции", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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9 октября 2025, 20:02