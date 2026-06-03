Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр считает, что после завершения конфликта на Украине Европа частично вернется к российским источникам энергии.

По его мнению, снятие санкций с России может помочь сохранить Европе конкурентоспособность.

БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр считает, что после завершения конфликта на Украина Европа вновь частично вернется к российским источникам энергии и снимет санкции.

"По моему мнению, когда конфликт закончится, Европа частично снова вернется к российским источникам энергии и снимет санкции, потому что речь здесь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в том, чтобы в случае будущего мира поддерживать новую экономическую и политическую холодную войну", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом он подчеркнул, что для этого конфликт на Украине должен завершиться.

Мадьяр отметил, что к задачам его правительства относятся, среди прочего, обеспечение энергетической безопасности, надежности поставок и максимально низких цен на энергоносители. По его словам, Венгрия зависит от российской нефти, и изменить это в одночасье невозможно.

"Конечно, мы делаем все возможное для диверсификации наших источников энергии, но мы не можем позволить себе, чтобы конкурентоспособность наших предприятий продолжала падать", - добавил он.