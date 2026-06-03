Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр считает, что после завершения конфликта на Украине Европа частично вернется к российским источникам энергии.
- По его мнению, снятие санкций с России может помочь сохранить Европе конкурентоспособность.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр считает, что после завершения конфликта на Украина Европа вновь частично вернется к российским источникам энергии и снимет санкции.
"По моему мнению, когда конфликт закончится, Европа частично снова вернется к российским источникам энергии и снимет санкции, потому что речь здесь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в том, чтобы в случае будущего мира поддерживать новую экономическую и политическую холодную войну", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом он подчеркнул, что для этого конфликт на Украине должен завершиться.
"Конечно, мы делаем все возможное для диверсификации наших источников энергии, но мы не можем позволить себе, чтобы конкурентоспособность наших предприятий продолжала падать", - добавил он.
По словам венгерского премьера, географию не изменить и поэтому после окончания конфликта на Украине нужно "поддерживать прагматичные отношения с Россией".