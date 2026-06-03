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Европа частично вернется к российским источникам энергии, считает Мадьяр - РИА Новости, 03.06.2026
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12:07 03.06.2026
Европа частично вернется к российским источникам энергии, считает Мадьяр

Мадьяр: Европа может вернуться к энергоносителям из России после мира на Украине

© REUTERS / Nadja WohllebenПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр считает, что после завершения конфликта на Украине Европа частично вернется к российским источникам энергии.
  • По его мнению, снятие санкций с России может помочь сохранить Европе конкурентоспособность.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр считает, что после завершения конфликта на Украина Европа вновь частично вернется к российским источникам энергии и снимет санкции.
"По моему мнению, когда конфликт закончится, Европа частично снова вернется к российским источникам энергии и снимет санкции, потому что речь здесь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в том, чтобы в случае будущего мира поддерживать новую экономическую и политическую холодную войну", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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При этом он подчеркнул, что для этого конфликт на Украине должен завершиться.
Мадьяр отметил, что к задачам его правительства относятся, среди прочего, обеспечение энергетической безопасности, надежности поставок и максимально низких цен на энергоносители. По его словам, Венгрия зависит от российской нефти, и изменить это в одночасье невозможно.
"Конечно, мы делаем все возможное для диверсификации наших источников энергии, но мы не можем позволить себе, чтобы конкурентоспособность наших предприятий продолжала падать", - добавил он.
По словам венгерского премьера, географию не изменить и поэтому после окончания конфликта на Украине нужно "поддерживать прагматичные отношения с Россией".
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