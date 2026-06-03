Мадьяр предложил дипломатическую помощь для урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования ситуации на Украине и стать местом проведения переговоров.
- Он добавил, что гарантии безопасности для Украины могут исходить только от международного сообщества, а не от Венгрии.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования на Украине и стать местом проведения переговоров, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Мы можем предоставить дипломатическую и гуманитарную помощь, а также Венгрия могла бы стать местом для проведения переговоров", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Гарантии безопасности могут исходить только от международного сообщества. Венгрия не может играть здесь решающую роль, это дело крупных держав", - добавил он.