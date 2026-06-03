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Мадьяр предложил дипломатическую помощь для урегулирования на Украине - РИА Новости, 03.06.2026
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11:32 03.06.2026 (обновлено: 11:36 03.06.2026)
Мадьяр предложил дипломатическую помощь для урегулирования на Украине

Мадьяр: Венгрия могла бы оказать помощь для урегулирования на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования ситуации на Украине и стать местом проведения переговоров.
  • Он добавил, что гарантии безопасности для Украины могут исходить только от международного сообщества, а не от Венгрии.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования на Украине и стать местом проведения переговоров, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Мы можем предоставить дипломатическую и гуманитарную помощь, а также Венгрия могла бы стать местом для проведения переговоров", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом Мадьяр высказал мнение, что поставки оружия не являются гарантией безопасности для Украины.
"Гарантии безопасности могут исходить только от международного сообщества. Венгрия не может играть здесь решающую роль, это дело крупных держав", - добавил он.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Венгрия не будет отправлять военных и оружие на Украину, заявил Мадьяр
2 июня, 15:30
 
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