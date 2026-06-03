Рейтинг@Mail.ru
Посол России довел до Лондона рекомендацию эвакуировать дипломатов из Киева - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 03.06.2026
Посол России довел до Лондона рекомендацию эвакуировать дипломатов из Киева

Посол РФ Келин довел до Лондона рекомендацию эвакуировать дипломатов из Киева

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Келин рекомендовал британской стороне эвакуировать дипломатический персонал из Киева.
  • МИД Великобритании вызвал посла на фоне инцидента с БПЛА в Румынии, обвиняя в нем Россию без предоставления доказательств.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин в ходе вызова в британское министерство иностранных дел довел до британской стороны рекомендацию МИД России эвакуировать из Киева дипломатический персонал, заявило посольство России в Лондоне.
Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило о вызове посла России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии. Лондон бездоказательно обвиняет в данном инциденте Россию.
"Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Вывеска на здании посольства РФ во Франции - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
МИД Франции вызвал российского посла из-за ударов по Киеву
27 мая, 16:37
 
В миреРоссияКиевСтаробельскВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала