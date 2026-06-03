Краткий пересказ от РИА ИИ Келин рекомендовал британской стороне эвакуировать дипломатический персонал из Киева.

МИД Великобритании вызвал посла на фоне инцидента с БПЛА в Румынии, обвиняя в нем Россию без предоставления доказательств.

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин в ходе вызова в британское министерство иностранных дел довел до британской стороны рекомендацию МИД России эвакуировать из Киева дипломатический персонал, заявило посольство России в Лондоне.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило о вызове посла России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии. Лондон бездоказательно обвиняет в данном инциденте Россию.

"Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.