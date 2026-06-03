Лимаренко: Курильские острова привлекают новые инвестиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сахалинская область подпишет на полях ПМЭФ ряд соглашений с компаниями, интересующимися инвестициями в Курильские острова, сообщил РИА Новости губернатор региона Валерий Лимаренко.

« "На питерском форуме мы будем подписывать соглашение с группой компаний "Гольфстрим" о строительстве завода по выращиванию особо ценных видов морепродуктов", – уточнил Лимаренко

Губернатор пояснил, что бизнес готов развивать новое направление в рыбной отрасли – марикультуру.

"Кроме того, на полях форума мы заключаем соглашение с председателем Координационного совета Института экономики роста имени П.А. Столыпина Борисом Титовым об открытии на Курильских островах еще одной ИТ-компании", – сказал Лимаренко.

Он отметил, что на Курильских островах зарегистрировано в качестве резидентов уже 24 ИТ-компании.

"Если говорить о том, какие еще направления вызывают интерес у бизнеса, то это туризм, строительство гостиничных комплексов. Турпоток на острова с каждым годом растет, имеющейся инфраструктуры уже не хватает. И это при том, что каждый год там открываются новые места для размещения", – сказал Лимаренко.

Губернатор подчеркнул, что новые предприятия освобождены на 20 лет от уплаты налогов на прибыль, имущество, транспорт и землю. Размер страховых взносов на работников снижен с 30% до 7,6%. Действует свободная таможенная зона. И сегодня уже более 50 компаний пользуются этими преимуществами.