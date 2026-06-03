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Лимаренко: Курильские острова привлекают новые инвестиции - РИА Новости, 03.06.2026
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21:29 03.06.2026
Лимаренко: Курильские острова привлекают новые инвестиции

Лимаренко: Сахалин подпишет соглашения с интересующимися инвестициями в Курилы

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сахалинская область подпишет на полях ПМЭФ ряд соглашений с компаниями, интересующимися инвестициями в Курильские острова, сообщил РИА Новости губернатор региона Валерий Лимаренко.
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"На питерском форуме мы будем подписывать соглашение с группой компаний "Гольфстрим" о строительстве завода по выращиванию особо ценных видов морепродуктов", – уточнил Лимаренко.
Губернатор пояснил, что бизнес готов развивать новое направление в рыбной отрасли – марикультуру.
"Кроме того, на полях форума мы заключаем соглашение с председателем Координационного совета Института экономики роста имени П.А. Столыпина Борисом Титовым об открытии на Курильских островах еще одной ИТ-компании", – сказал Лимаренко.
Он отметил, что на Курильских островах зарегистрировано в качестве резидентов уже 24 ИТ-компании.
"Если говорить о том, какие еще направления вызывают интерес у бизнеса, то это туризм, строительство гостиничных комплексов. Турпоток на острова с каждым годом растет, имеющейся инфраструктуры уже не хватает. И это при том, что каждый год там открываются новые места для размещения", – сказал Лимаренко.
Губернатор подчеркнул, что новые предприятия освобождены на 20 лет от уплаты налогов на прибыль, имущество, транспорт и землю. Размер страховых взносов на работников снижен с 30% до 7,6%. Действует свободная таможенная зона. И сегодня уже более 50 компаний пользуются этими преимуществами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ЭкономикаКурильские островаВалерий ЛимаренкоБорис ТитовСахалинская областьПМЭФ
 
 
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