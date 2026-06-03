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Лимаренко: на ПМЭФ обсудят строительство завода по топливопереработке - РИА Новости, 03.06.2026
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21:05 03.06.2026
Лимаренко: на ПМЭФ обсудят строительство завода по топливопереработке

Лимаренко: на ПМЭФ обсудят возведение завода по переработке топлива

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. В ходе встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях ПМЭФ будет обсуждаться вопрос строительства завода по глубокой переработке топлива, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Для островного региона – это очень важный проект. Благодаря его реализации мы сможем обеспечить керосином нашу дальневосточную авиакомпанию "Аврора" и топливом - автотранспорт. Газпром уже завершил разработку обоснования инвестиций по проекту, сейчас идет внутрикорпоративное согласование", – сказал Лимаренко.
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Еще одной важной темой для обсуждения, по словам губернатора, станет подготовка кадров.
"С этого года Сахалинский государственный университет стал опорным вузом Газпрома. В настоящее время идет создание базовой кафедры с компанией "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск", технологической магистратуры с "Сахалинской Энергией", – пояснил Лимаренко.
Губернатор добавил, что сейчас реализуются совместные программы и с Томским политехническим университетом. Например, запускается магистратура "Проектирование, строительство и обслуживание морских скважин".
"Хочу отметить, что подготовка специалистов будет вестись, в том числе, на базе лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, которое используется на проектах. То есть выпускники будут сразу готовы к реальной работе", – отметил Лимаренко.
Губернатор напомнил, что "Газпром" является главным партнером региона в нефтегазовой отрасли.
"Реализуется шельфовый проект "Сахалин-2", готовится к запуску проект "Сахалин-3", – сказал он.
Лимаренко также сообщил, что на полях ПМЭФ планируется подписание соглашения о строительстве нового сервисного центра по обслуживанию нефтегазовых проектов за счет российских компаний. Центр будет специализироваться на сервисе технологического оборудования для проведения подводно-технических работ на шельфовых проектах.
"Все эти и многие другие вопросы мы также будем обсуждать на нашем традиционном Международном Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". В этом году он юбилейный – 30-й", – добавил Лимаренко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ЭкономикаСахалинская областьВалерий ЛимаренкоАлексей МиллерГазпром"Аврора"Томский политехнический университет
 
 
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