Лимаренко: на ПМЭФ обсудят строительство завода по топливопереработке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. В ходе встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях ПМЭФ будет обсуждаться вопрос строительства завода по глубокой переработке топлива, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Для островного региона – это очень важный проект. Благодаря его реализации мы сможем обеспечить керосином нашу дальневосточную авиакомпанию "Аврора" и топливом - автотранспорт. Газпром уже завершил разработку обоснования инвестиций по проекту, сейчас идет внутрикорпоративное согласование", – сказал Лимаренко.

Еще одной важной темой для обсуждения, по словам губернатора, станет подготовка кадров.

"С этого года Сахалинский государственный университет стал опорным вузом Газпрома. В настоящее время идет создание базовой кафедры с компанией "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск", технологической магистратуры с "Сахалинской Энергией", – пояснил Лимаренко.

Губернатор добавил, что сейчас реализуются совместные программы и с Томским политехническим университетом. Например, запускается магистратура "Проектирование, строительство и обслуживание морских скважин".

"Хочу отметить, что подготовка специалистов будет вестись, в том числе, на базе лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, которое используется на проектах. То есть выпускники будут сразу готовы к реальной работе", – отметил Лимаренко.

Губернатор напомнил, что "Газпром" является главным партнером региона в нефтегазовой отрасли.

"Реализуется шельфовый проект "Сахалин-2", готовится к запуску проект "Сахалин-3", – сказал он.

Лимаренко также сообщил, что на полях ПМЭФ планируется подписание соглашения о строительстве нового сервисного центра по обслуживанию нефтегазовых проектов за счет российских компаний. Центр будет специализироваться на сервисе технологического оборудования для проведения подводно-технических работ на шельфовых проектах.

"Все эти и многие другие вопросы мы также будем обсуждать на нашем традиционном Международном Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". В этом году он юбилейный – 30-й", – добавил Лимаренко.