Лимаренко: беспилотные системы на Сахалине ожидает новый этап развития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. На ПМЭФ-2026 предполагается подписать трехстороннее соглашение между правительством Сахалинской области, авиакомпанией "Аврора" и разработчиком БПЛА "ЗАЛА Аэро" о дальнейшем развитии беспилотных систем в регионе, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Компания "Зала Аэро" будет внедрять передовые решения в цифровой трансформации беспилотных авиационных систем в самых разных сферах жизни. И это будет полноценная технологическая перестройка", – сказал Лимаренко.

С этой целью планируется выстроить необходимую наземную инфраструктуру, внедрять передовое программное обеспечение. Применять сервисы будут в реальных секторах экономики – на транспорте и в логистике, в энергетике, рыбной отрасли, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.

"Все это положительно скажется на развитии экономики и социальной сферы, повышении качества жизни людей", – подчеркнул Лимаренко.

По данным губернатора, уже в этом году компания приступит к масштабному развертыванию сети программно-определяемых станций, которые охватят ключевые транспортные направления и промышленные центры Сахалина.

"Важно отметить, что все это будет использоваться не только для беспилотной сферы, но и для нужд региональной авиации. Поэтому мы считаем, что наша стратегия на интеграцию пилотируемой и беспилотной авиации выбрана правильно", – подчеркнул Лимаренко.

Губернатор сообщил, что наработки в сфере беспилотных технологий будут представлены на ежегодном международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет 3-4 июля на дронопорте "Пушистый".

"Основной упор сделаем на практику применения беспилотников, как воздушных, так и морских", – отметил Лимаренко.