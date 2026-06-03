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Лимаренко: беспилотные системы на Сахалине ожидает новый этап развития - РИА Новости, 03.06.2026
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21:02 03.06.2026
Лимаренко: беспилотные системы на Сахалине ожидает новый этап развития

Лимаренко: будет подписан договор о развитии беспилотных систем на Сахалине

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. На ПМЭФ-2026 предполагается подписать трехстороннее соглашение между правительством Сахалинской области, авиакомпанией "Аврора" и разработчиком БПЛА "ЗАЛА Аэро" о дальнейшем развитии беспилотных систем в регионе, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Компания "Зала Аэро" будет внедрять передовые решения в цифровой трансформации беспилотных авиационных систем в самых разных сферах жизни. И это будет полноценная технологическая перестройка", – сказал Лимаренко.
С этой целью планируется выстроить необходимую наземную инфраструктуру, внедрять передовое программное обеспечение. Применять сервисы будут в реальных секторах экономики – на транспорте и в логистике, в энергетике, рыбной отрасли, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.
"Все это положительно скажется на развитии экономики и социальной сферы, повышении качества жизни людей", – подчеркнул Лимаренко.
По данным губернатора, уже в этом году компания приступит к масштабному развертыванию сети программно-определяемых станций, которые охватят ключевые транспортные направления и промышленные центры Сахалина.
"Важно отметить, что все это будет использоваться не только для беспилотной сферы, но и для нужд региональной авиации. Поэтому мы считаем, что наша стратегия на интеграцию пилотируемой и беспилотной авиации выбрана правильно", – подчеркнул Лимаренко.
Губернатор сообщил, что наработки в сфере беспилотных технологий будут представлены на ежегодном международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет 3-4 июля на дронопорте "Пушистый".
"Основной упор сделаем на практику применения беспилотников, как воздушных, так и морских", – отметил Лимаренко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время интервью - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Валерий Лимаренко: главная задача – обеспечить комфорт сахалинцев
30 апреля, 09:11
 
ТехнологииСахалинская областьВалерий Лимаренко"Аврора"Сахалин
 
 
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