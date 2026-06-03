Лидер ОПГ, обвиняемый в заказных убийствах, покончил с собой в СИЗО

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер организованной преступной группы Алексей Худаев, которому предъявили обвинение в заказных убийствах не менее восьми человек на территории Оренбургской области, покончил с собой в камере следственного изолятора, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН РФ по области.