Лидер ОПГ, обвиняемый в заказных убийствах, покончил с собой в СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексею Худаеву, лидеру ОПГ, предъявили обвинение в заказных убийствах не менее восьми человек на территории Оренбургской области.
- 31 мая 2026 года Худаев был обнаружен в камере следственного изолятора в бессознательном состоянии с признаками суицида.
- Следственно-оперативная группа не обнаружила признаков насилия, материалы проверки направлены в следственные органы.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер организованной преступной группы Алексей Худаев, которому предъявили обвинение в заказных убийствах не менее восьми человек на территории Оренбургской области, покончил с собой в камере следственного изолятора, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН РФ по области.
"Тридцать первого мая 2026 года в камере следственного изолятора был обнаружен А. Худаев в бессознательном состоянии с признаками совершенного суицида. Проведенные медицинскими работниками учреждения реанимационные мероприятия положительных результатов не дали", - сообщили в пресс-службе управления ФСИН.
Отмечается, что медработники скорой помощи констатировали смерть обвиняемого.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Признаков насилия не обнаружено. Материалы служебной проверки по данному факту направлены в следственные органы", - подчеркнули в ведомстве.