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Лидер ОПГ, обвиняемый в заказных убийствах, покончил с собой в СИЗО - РИА Новости, 03.06.2026
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19:36 03.06.2026
Лидер ОПГ, обвиняемый в заказных убийствах, покончил с собой в СИЗО

Лидер ОПГ Худаев, обвиняемый в заказных убийствах, покончил с собой в СИЗО

© Фото : ГУ МВД России по Оренбургской областиАлексей Худаев
Алексей Худаев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : ГУ МВД России по Оренбургской области
Алексей Худаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексею Худаеву, лидеру ОПГ, предъявили обвинение в заказных убийствах не менее восьми человек на территории Оренбургской области.
  • 31 мая 2026 года Худаев был обнаружен в камере следственного изолятора в бессознательном состоянии с признаками суицида.
  • Следственно-оперативная группа не обнаружила признаков насилия, материалы проверки направлены в следственные органы.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер организованной преступной группы Алексей Худаев, которому предъявили обвинение в заказных убийствах не менее восьми человек на территории Оренбургской области, покончил с собой в камере следственного изолятора, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН РФ по области.
В декабре 2025 года Следственный комитет РФ сообщал, что задержанному в Москве Худаеву предъявили обвинение в заказных убийствах не менее восьми человек, совершенных членами ОПГ с 2013 по 2020 год на территории Оренбурга и области.
"Тридцать первого мая 2026 года в камере следственного изолятора был обнаружен А. Худаев в бессознательном состоянии с признаками совершенного суицида. Проведенные медицинскими работниками учреждения реанимационные мероприятия положительных результатов не дали", - сообщили в пресс-службе управления ФСИН.
Отмечается, что медработники скорой помощи констатировали смерть обвиняемого.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Признаков насилия не обнаружено. Материалы служебной проверки по данному факту направлены в следственные органы", - подчеркнули в ведомстве.
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