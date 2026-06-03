Музыка под любое настроение: Летний музыкальный фестиваль в Зале Зарядье

Весь июнь и начало июля пройдет в Зале Зарядье под знаком IV Московского летнего музыкального фестиваля. В его афише – концерты разных направлений от классики и джаза до камерных вечеров, этно и детских программ. О главных событиях фестиваля – в обзоре РИА Новости.

Открытие фестиваля и вагнеровская премьера

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Тенор Иван Гынгазов © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Тенор Иван Гынгазов

Откроет фестиваль 6 и 7 июня масштабная премьера оперы "Лоэнгрин" Вагнера. Эта постановка создана специально для Зала Зарядье с его возможностями трансформации и превращения из концертной площадки в оперную сцену. "Лоэнгрин" – одна из самых популярных и любимых публикой опер немецкого композитора. Ее сюжет основан на средневековых легендах о рыцарях Святого Грааля. Как это было со всеми операми Вагнера, либретто он написал сам на основе разрозненных преданий. Вступление к опере стало одним из самых известных и отдельно исполняемых оркестровых эпизодов оперы. В свое время оно удивило публику новаторским подходом к оркестровке: музыка как бы спускается с небес на землю, переходя от совсем высоких регистров в более низкие, от тишайших звуков к мощному оркестровому звучанию. Такой прием иллюстрирует явление людям главного героя – Лоэнгрина, сына одного из героев эпоса Парсифаля.

"Лоэнгрин" стал одним из важных этапов в оперной реформе Вагнера – главном деле его жизни. В итоге его новаторские идеи повлияли на всех современников, включая и русских авторов. Композитор стремился к созданию единого действа, где музыка, театр, литература и искусство неразрывно связаны. В полной мере это ему удалось воплотить в более поздней тетралогии "Кольцо нибелунга". В "Лоэнгрине" же композитор еще использует замкнутые номера, как было принято в итальянской опере, но в тоже время уже объединяет действие в большие сцены, использует систему лейтмотивов, условно говоря "тем-персонажей".

Главную партию – Лоэнгрина – на премьере в Зале Зарядье исполнит тенор Иван Гынгазов. В спектакле примут участие также артисты OperaCall – творческого проекта полного цикла: от открытого прослушивания до постановки спектакля. В современном формате в отборе участвуют молодые певцы и пианисты-репетиторы со всей России. Партитура Вагнера прозвучит в исполнении Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель постановки и дирижер – Иван Рудин.

Шедевры оперного репертуара

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Сопрано Елена Стихина © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Сопрано Елена Стихина

Оперную тему на фестивале продолжат еще два вечера. 20 июня в концертном исполнении прозвучит опера Пуччини "Тоска". Главную партию исполнит звезда мировой сцены сопрано Елена Стихина. Критики отмечают ее яркий сценический темперамент и при этом нежный тембр голоса.

"Тоска" одна из немногих опер, где главная героиня – оперная певица. В сюжете переплетаются политические интриги, любовный треугольник, предательство, жажда жизни и трагические смерти.

Вместе с Еленой Стихиной на сцену выйдет тенор Сергей Скороходов, он исполнит партию художника Марио Каварадосси. Злодея барона Скарпиа воплотит баритон Алексей Марков. Партитура Пуччини прозвучит в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Бас Ильдар Абдразаков © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Бас Ильдар Абдразаков

Еще одним подарком для всех поклонников оперы станет исполнение 3 июля "Дон Жуана" Вольфганга Амадея Моцарта с Ильдаром Абдразаковым в главной партии. Легенда о Дон Жуане появилась задолго до того, как к ней обратился Моцарт и его либреттист Да Понте. Этот герой, вечный обольститель, появляется в испанской средневековой литературе. Считается, что у него был и реальный прототип – один из аристократов Севильи. Позже, благодаря театральным труппам, которые кочевали из города в город, сюжет распространился по Европе и перевоплотился в произведениях профессиональных драматургов. "Дон Жуан" Моцарта – одно из самых известных сочинений на этот сюжет, которое повлияло и на литературу.

Ильдар Абдразаков на сегодняшний день, без преувеличения – лучший оперный Дон Жуан, это одна из его коронных партий. Кстати, певец выступил и режиссером сценической версии оперы в Зале Зарядье. Партию Донны Анны исполнит блистательная Надежда Павлова, Командора – Алексей Тихомиров. На сцене – Капелла России имени А.А. Юрлова, Московский государственный симфонический оркестр, дирижер – Иван Рудин.

Концерты симфонической музыки

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Пианист Николай Луганский © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Пианист Николай Луганский

Сразу несколько концертов фестиваля посвящены музыке Рахманинова. Один из них пройдет 8 июня. Впервые на сцене Зала Зарядье выступит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Димитриса Ботиниса. Солировать в этот вечер будет пианист Николай Луганский, известный своими интерпретациями музыки Рахманинова. Он исполнит Первый концерт для фортепиано с оркестром. Это раннее сочинение, которое позже композитор переработал и посвятил своему учителю и наставнику Александру Зилоти. Вторая симфония, которая прозвучит в этот же вечер, также посвящена одному из учителей Рахманинова – композитору Сергею Танееву.

28 июня исполнение Девятой симфонии Бетховена завершит большой цикл этого сезона – все симфонии композитора исполнил оркестр La Voce Strumentale Нижегородскогогосударственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина под руководством Дмитрия Синьковского. В этом концерте примут также участие Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова и солисты театра, поскольку в последней части произведения участвуют хор и солисты.

Премьера произведения состоялась в мае 1824 года, впервые в симфонии появился хоровой финал: композитор включил в него фрагменты "Оды к радости" Шиллера, существенно переработав текст. Послание было обращено ко всему человечеству, в знаменитом хоре воплотилась утопическая идея единения людей. Главная тема финала стала невероятно популярна, появляясь отдельно, в том числе и в кино.

Реквием Верди

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Дирижер Иван Рудин © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Дирижер Иван Рудин

В день памяти и скорби, 22 июня, на фестивале прозвучит Реквием Джузеппе Верди – одно из главных сочинений композитора, которого мы знаем как автора 26 опер. Он взял канонический латинский текст заупокойной мессы и сохранил ее структуру. Но музыка и оркестровка напоминают больше о театральном жанре, чем о строгой католической службе.

"Обратимся к прошлому: это и будет прогрессом" – писал Верди в своих письмах. Реквием стал подтверждением этих слов: здесь старинные полифонические формы сочетаются с оперными новациями XIX века.

Одно из лучших произведений мировой классики исполнят выдающиеся солисты: сопрано Елена Стихина, меццо-сопрано Надежда Карязина, тенор Алексей Татаринцев и бас Алексей Тихомиров. На сцену выйдут Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Музыкальные редкости

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Пианист Илья Папоян © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Пианист Илья Папоян

В афише фестиваля много интересных и необычных программ. Так, 9 июня пианист Илья Папоян и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Ивана Никифорчина исполнят шесть концертов для клавесина с оркестром Иоганна Себастьяна Баха. Услышать их в течение одного вечера – редкая возможность.

Считается, что эти концерты Бах писал в течение 10 лет, когда жил и работал в Лейпциге. Правда, в соответствии с традициями того времени, он часто перерабатывал свои старые партитуры – адаптировал их для новых инструментов. Концерты для клавесина не стали исключением. Всего у Баха 7 концертов для одного клавесина и оркестра, первоначально они были написаны для скрипки, гобоя и флейты. Исследователям удалось реконструировать утраченные оригинальные версии этих партитур. Сегодня они существуют как в клавесинных, так и в оригинальных составах.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Дирижер Филипп Чижевский © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Дирижер Филипп Чижевский

На концерте 10 июня будет исполнено сочинение, которое сегодня звучит крайне редко – оратория Феликса Мендельсона "Илия". Впервые она была исполнена 180 лет назад. Несмотря на триумфальный успех при жизни композитора, сегодня это масштабное сочинение звучит довольно редко.

Известно, что Мендельсон "открывал" современникам музыку эпохи барокко, был одним из первых дирижеров, представивших публике, например, "Страсти по Матфею" Баха. Изучение партитур повлияло и на композиторские замыслы Мендельсона. Будучи уже известным композитором, он заинтересовался библейским сюжетом. Оратория "Илия" стала последним крупным произведением Мендельсона.

На фестивале произведение прозвучит в исполнении солистов – сопрано Лилит Давтян, меццо-сопрано Марии Бараковой, тенора Ярослава Абаимова и баса Евгения Ставинского. На сцену выйдет Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова и Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Филиппа Чижевского.

К юбилею Прокофьева

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Скрипач Вадим Репин © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Скрипач Вадим Репин

К 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля пройдет несколько концертов. 15 июня Вадим Репин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят Первый скрипичный концерт. "Лучший, самый совершенный скрипач из тех, кого я слышал", – так называл Вадима Репина в 1990-е годы Иегуди Менухин.

Критики отмечают невероятную легкость, виртуозность, глубину и красоту звука музыканта. Сам Вадим Репин в своих интервью признавался, что Прокофьев – один из его любимых композиторов. В этот же вечер прозвучит Фантастическая симфония Гектора Берлиоза.

17 июня в афише фестиваля – знаменитая кантата Прокофьева "Александр Невский", написанная на основе одноименной музыки к легендарному фильму Сергея Эйзенштейна. Эта совместная работа стала новаторской и для режиссера, и для композитора. Для Эйзенштейна она ознаменовала рождение авторской концепции "вертикального монтажа". Для Прокофьева стала опытом новых звуковых экспериментов в студии звукозаписи.

Кантата прозвучит в исполнении меццо-сопрано Агунды Кулаевой, Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова и Российского национального оркестра под управлением Александра Рудина.

Дуэт солистов

"Если для нас обоих главное – музыка, то нам легко". Так говорит скрипач Иван Почекин в одном из своих интервью. Эта фраза как нельзя лучше описывает его звездный дуэт с пианистом Борисом Березовским. Выдающиеся солисты на протяжении 10 лет объединяются для совместных камерных программ. Их концерты с большим успехом проходят на крупных концертных площадках. В предыдущих сезонах дуэт неоднократно выступал в Зале Зарядье.

30 июня Иван Почекин и Борис Березовский исполнят произведения Моцарта, Грига, Глинки и Бартока.

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