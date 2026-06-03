Сколько на самом деле зарабатывал Владимир Ленин и на что тратил деньги

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. В многочисленных воспоминаниях и рассказах о Владимире Ленине подчеркивались неприхотливость и даже аскетизм вождя революции: спать мог на голой земле, а подаренный сахар немедленно передавал детям.

Как обстояла ситуация на самом деле?

Зарплата меньше, чем у рабочего

Миф о самом человечном лидере во многом отличается от действительности.

В части нетребовательности и презрения к быту он правдив: возглавив страну, Владимир Ленин назначил себе очень скромную зарплату — всего 500 рублей в месяц. Для сравнения: минимальный оклад рабочего в Москве в 1919 году составлял 600 рублей — на сотню больше, чем у вождя революции.

Были у Владимира Ильича и побочные доходы: Ленин получал гонорары за написанные статьи и сочинения. Так, за 1918-й его совокупный доход составил 27 тысяч 49 рублей. Однако "покутить" на эти деньги особо не удавалось: все съедала гиперинфляция. Так, на 27 тысяч Владимир Ильич смог бы себе позволить 2,5 пуда муки (по десять тысяч рублей за пуд), 100 фунтов хлеба (260 рублей за фунт) или почти 300 фунтов картошки (по 95 рублей за фунт).

Квартира в Кремле

Приехав в Москву с женой Надеждой Крупской и сестрой Марией Ульяновой в 1917 году, Ленин на первое время поселился в гостинице "Националь". В это время в Кремле для них подготовили помещения.

© iStock.com / Dmitry Potashkin Гостиница "Националь" © iStock.com / Dmitry Potashkin Гостиница "Националь"

Вместе с семьей Владимир Ильич въехал в просторную квартиру уже через несколько месяцев. Первым делом он попросил привезти туда книги — к концу жизни его личная библиотека состояла уже из десяти тысяч томов. По соседству с квартирой оборудовали приемную, зал заседаний Политбюро, а также рабочий кабинет вождя, рядом с которым разместили коммутатор и телефонистов.

Спальня самого вождя была площадью 18 квадратных метров, по соседству жила его супруга. Самая большая комната — около 55 квадратных метров — предназначалась для гостиной. Помимо этого, в квартире были кухня, комната для горничной и ванная комната, совмещенная с туалетом, где имелись душевой шланг и унитаз — большая редкость по тем временам. Отапливалось это помещение обычными печами.

Для Ленина в 1918-м впервые в Кремле сделали лифт. Квартира была на третьем этаже, а после покушения Фанни Каплан вождю было тяжело подниматься по лестнице.

Не угодила шкура медведя

Для главы государства квартира была обставлена довольно скромно.

"Стоило только открыть дверь, как ты сразу чувствуешь, что находишься в жилище нетребовательного, но поистине культурного человека: все просто, чисто, опрятно, все на месте, без блеска, без шика, никаких предметов роскоши, никаких вещей неизвестного назначения, зато есть все, что нужно работающей семье, живущей исключительно интеллектуальными интересами", — рассказывал впоследствии академик Авербах, посетивший квартиру Ленина в Кремле.

Его секретарь Лидия Фотиева вспоминала, что он отвергал любой комфорт. Так, у Ленина в кабинете постоянно мерзли ноги. Тогда ему вначале достали войлок, который он просил, а потом удалось раздобыть шикарную шкуру белого медведя, которую расстелили под письменным столом и креслом.

Увидев ее, Ленин рассердился и потребовал немедленно убрать обновку, заявив: "В нашей разоренной, полунищей стране такая роскошь недопустима".

Какую пищу предпочитал?

Питался вождь мирового пролетариата тоже просто. По воспоминаниям немецкой коммунистки Клары Цеткин, навещавшей Ленина в 1920-м, ужин, который им подали, был ужином "любого среднего советского служащего того времени": состоял из чая, черного хлеба, масла и сыра. В качестве десерта гостей ожидала банка варенья.

А в тяжелые годы Октябрьской революции, когда "голодные обмороки и морковный чай были довольно обычным делом", весь ассортимент столовой для руководства большевиков составляли чечевица и пшено в разных их вариантах. На продовольственные льготы не мог рассчитывать даже Ленин.