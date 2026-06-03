Лантратова заявила, что преступления ВСУ не имеют срока давности

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Преступления ВСУ, подобные удару по автобусу в ДНР, не имеют срока давности и не могут скрываться за политической пропагандой, им будет дана правовая оценка, а виновные будут наказаны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.