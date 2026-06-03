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Лантратова заявила, что преступления ВСУ не имеют срока давности - РИА Новости, 03.06.2026
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12:31 03.06.2026
Лантратова заявила, что преступления ВСУ не имеют срока давности

Лантратова: удару ВСУ по автобусу в ДНР дадут правовую оценку, виновных накажут

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР, по предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что преступления ВСУ не имеют срока давности, им дадут правовую оценку, а виновных накажут.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Преступления ВСУ, подобные удару по автобусу в ДНР, не имеют срока давности и не могут скрываться за политической пропагандой, им будет дана правовая оценка, а виновные будут наказаны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
"Те, кто превращает гражданских людей в мишени, должны знать: подобные преступления (ВСУ - ред.) не имеют срока давности и не могут быть скрыты за политическими лозунгами и пропагандой. Каждому факту будет дана правовая оценка, а каждый виновный понесет заслуженное наказание", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Федеральный омбудсмен также выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДНР.
"В этот тяжелый момент мы разделяем их скорбь и надеемся на скорейшее выздоровление всех раненых", - добавила она.
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