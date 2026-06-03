Лантратова: нет аргументов, оправдывающих преступные действия ВСУ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что нет аргументов, способных снять ответственность с тех, кто отдает и исполняет такие преступные приказы, как удар ВСУ по автобусу в ДНР.