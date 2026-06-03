Лантратова: нет аргументов, оправдывающих преступные действия ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что нет аргументов, способных снять ответственность с тех, кто отдает и исполняет преступные приказы.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что нет аргументов, способных снять ответственность с тех, кто отдает и исполняет такие преступные приказы, как удар ВСУ по автобусу в ДНР.
"Нет таких военных целей, которые могли бы оправдать кровь мирных жителей. Нет таких аргументов, которые способны снять ответственность с тех, кто отдает и исполняет подобные преступные приказы", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, десять пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.