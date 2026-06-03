Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР осознанным преступлением против мирных жителей.
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево, в результате которой семь человек погибли и 11 получили ранения.
- По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по автобусу в ДНР - это осознанное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли угрозы.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.