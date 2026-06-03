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Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой к матери-инвалиду - РИА Новости, 03.06.2026
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09:20 03.06.2026

Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой к матери-инвалиду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой.
  • Боец Евгений уволен с военной службы по семейным обстоятельствам, чтобы ухаживать за матерью-инвалидом I группы.
  • Главное управление кадров Минобороны РФ оперативно отреагировало на запрос омбудсмена.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что помогла бойцу СВО вернуться к матери-инвалиду, чтобы ухаживать за ней дома.
Евгений, фамилии которого она не приводит, служил по контракту в воинской части в Кемеровской области. Кроме того, будучи участником СВО, он получил награды. Как отметила Лантратова, у бойца дома осталась мама, за которой нужен был уход.
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"Мама называет его своей единственной опорой. Женщина — инвалид I группы. По заключению медицинской экспертизы ей необходим постоянный уход. В 2024 году над ней был установлен патронаж", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, ухаживать за женщиной должен был сын. Но из-за того, что расстояние между воинской частью и домом было около 150 километров, у него не было возможности каждый день находиться с ней рядом. Поэтому мама Евгения обратилась к омбудсмену.
"Мы направили запрос в Главное управление кадров Минобороны РФ. Попросили проверить ситуацию и принять меры. В итоге командование военного округа приняло положительное решение. Бойца уволили с военной службы по семейным обстоятельствам. Теперь сын сможет быть рядом с мамой и заботиться о ней", - добавила Лантратова.
Также она поблагодарила Минобороны России за оперативную реакцию.
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ОбществоРоссияКемеровская областьЯна Лантратова
 
 
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