Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой к матери-инвалиду

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой.

Боец Евгений уволен с военной службы по семейным обстоятельствам, чтобы ухаживать за матерью-инвалидом I группы.

Главное управление кадров Минобороны РФ оперативно отреагировало на запрос омбудсмена.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что помогла бойцу СВО вернуться к матери-инвалиду, чтобы ухаживать за ней дома.

Евгений, фамилии которого она не приводит, служил по контракту в воинской части в Кемеровской области . Кроме того, будучи участником СВО, он получил награды. Как отметила Лантратова , у бойца дома осталась мама, за которой нужен был уход.

"Мама называет его своей единственной опорой. Женщина — инвалид I группы. По заключению медицинской экспертизы ей необходим постоянный уход. В 2024 году над ней был установлен патронаж", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".

По ее словам, ухаживать за женщиной должен был сын. Но из-за того, что расстояние между воинской частью и домом было около 150 километров, у него не было возможности каждый день находиться с ней рядом. Поэтому мама Евгения обратилась к омбудсмену.

"Мы направили запрос в Главное управление кадров Минобороны РФ. Попросили проверить ситуацию и принять меры. В итоге командование военного округа приняло положительное решение. Бойца уволили с военной службы по семейным обстоятельствам. Теперь сын сможет быть рядом с мамой и заботиться о ней", - добавила Лантратова.