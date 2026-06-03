В Кузбассе возбудили уголовные дела после массового конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СУСК и полиция Кузбасса возбудили уголовные дела после массового конфликта.
- Группа из около 20 человек избила и стреляла в семейную пару, а также испортила их машину в селе Мазурово.
- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
КЕМЕРОВО, 3 июн – РИА Новости. СУСК и полиция Кузбасса возбудили уголовные дела после массового конфликта, сообщили пресс-службы ведомств.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что группа людей в составе около 20 человек в Кемеровском округе избила и стреляла в семейную пару, а также испортила им машину.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Кемеровской области, 31 мая в дежурную часть отдела МВД по Кемеровскому муниципальному округу обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила, что в селе Мазурово между ее супругом и неизвестными произошел конфликт, в результате которого им с мужем причинены телесные повреждения.
По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции установлены и опрошены 12 граждан, участвовавших в конфликте, по местам их проживания прошли обыски, изъяты предметы, имеющие значение для следствия.
Предварительно установлено, что инциденту предшествовал другой конфликт с участием указанных граждан. Через несколько часов участники прибыли в Мазурово, где причинили телесные повреждения супругам и их знакомым, а также повредили автомобиль Chevrolet Niva.
"Следователем отдела МВД… по Кемеровскому муниципальному округу 1 июня текущего года возбуждено… уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в полицейском главке.
Также дело о хулиганстве по данному факту возбудили в СК.