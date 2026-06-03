Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе возбудили уголовные дела после массового конфликта - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 03.06.2026
В Кузбассе возбудили уголовные дела после массового конфликта

СК и полиция Кузбасса возбудили дела о хулиганстве после массового конфликта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СУСК и полиция Кузбасса возбудили уголовные дела после массового конфликта.
  • Группа из около 20 человек избила и стреляла в семейную пару, а также испортила их машину в селе Мазурово.
  • По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
КЕМЕРОВО, 3 июн – РИА Новости. СУСК и полиция Кузбасса возбудили уголовные дела после массового конфликта, сообщили пресс-службы ведомств.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что группа людей в составе около 20 человек в Кемеровском округе избила и стреляла в семейную пару, а также испортила им машину.
Мужчина метал лопату в проезжающие автомобили в Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В Тверской области пьяный водитель атаковал лопатой проезжающие машины
Вчера, 16:22
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Кемеровской области, 31 мая в дежурную часть отдела МВД по Кемеровскому муниципальному округу обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила, что в селе Мазурово между ее супругом и неизвестными произошел конфликт, в результате которого им с мужем причинены телесные повреждения.
По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции установлены и опрошены 12 граждан, участвовавших в конфликте, по местам их проживания прошли обыски, изъяты предметы, имеющие значение для следствия.
Предварительно установлено, что инциденту предшествовал другой конфликт с участием указанных граждан. Через несколько часов участники прибыли в Мазурово, где причинили телесные повреждения супругам и их знакомым, а также повредили автомобиль Chevrolet Niva.
"Следователем отдела МВД… по Кемеровскому муниципальному округу 1 июня текущего года возбуждено… уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в полицейском главке.
Также дело о хулиганстве по данному факту возбудили в СК.
Один из охотников, задержанных по подозрению в убийстве во время охоты в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Кузбассе трем охотникам предъявили обвинение в убийстве подростка
2 июня, 15:21
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала