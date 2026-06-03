Дело возбудили после массового конфликта, в котором пострадал участник СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Мазурово Кемеровской области произошел массовый конфликт.
- Полиция установила и опросила 12 граждан, участвовавших в конфликте, провела обыски и изъяла предметы, имеющие значение для следствия.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
КЕМЕРОВО, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массового конфликта в селе Мазурово Кемеровской области, сообщают пресс-службы регионального главка МВД и следственного управления СК по Кузбассу.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Кемеровском округе избили участника СВО и его жену, а также испортили им машину.
По данным полиции, 31 мая в дежурную часть отдела МВД по Кемеровскому муниципальному округу обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила о конфликте между ее супругом и неизвестными в селе Мазурово. По ее словам, им с мужем причинены телесные повреждения.
"По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и опрошены 12 граждан, участвовавших в конфликте, по местам их проживания проведено 14 обысков, изъяты предметы, имеющие значение для следствия", - говорится в сообщении ГУМВД.
В ведомстве добавили, что предварительно установлено, что инциденту предшествовал другой конфликт с участием этих людей. Спустя несколько часов после него участники прибыли в Мазурово, где во время потасовки избили супругов и их знакомых, а также повредили автомобиль "Шевроле Нива", принадлежащий отцу заявительницы.
"Следственным отделом по городу Березовский следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области… по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", – сказано в сообщении пресс-службы СУСК.