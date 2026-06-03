Дело возбудили после массового конфликта, в котором пострадал участник СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Мазурово Кемеровской области произошел массовый конфликт.

Полиция установила и опросила 12 граждан, участвовавших в конфликте, провела обыски и изъяла предметы, имеющие значение для следствия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

КЕМЕРОВО, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массового конфликта в селе Мазурово Кемеровской области, сообщают пресс-службы регионального главка МВД и следственного управления СК по Кузбассу.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Кемеровском округе избили участника СВО и его жену, а также испортили им машину.

По данным полиции, 31 мая в дежурную часть отдела МВД по Кемеровскому муниципальному округу обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила о конфликте между ее супругом и неизвестными в селе Мазурово. По ее словам, им с мужем причинены телесные повреждения.

"По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и опрошены 12 граждан, участвовавших в конфликте, по местам их проживания проведено 14 обысков, изъяты предметы, имеющие значение для следствия", - говорится в сообщении ГУМВД.

В ведомстве добавили, что предварительно установлено, что инциденту предшествовал другой конфликт с участием этих людей. Спустя несколько часов после него участники прибыли в Мазурово, где во время потасовки избили супругов и их знакомых, а также повредили автомобиль "Шевроле Нива", принадлежащий отцу заявительницы.