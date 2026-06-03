Силы ПВО Кувейта за день перехватили 13 ракет и 17 БПЛА

Он отметил, что вооруженные силы Кувейта также обнаружили и перехватили 17 вражеских беспилотников, которые были нацелены на жизненно важные объекты, включая международный аэропорт Кувейта. В результате атак, по данным министерства, погиб индийский гражданин и 63 человека получили ранения, а также был нанесен значительный материальный ущерб.

МИД Ирана на фоне ударов США по иранскому острову Кешм напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он также указал, что атака на остров производилась с территории стран региона, и возложил прямую ответственность в том числе на Кувейт и Бахрейн.