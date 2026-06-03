Силы ПВО Кувейта за день перехватили 13 ракет и 17 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Кувейта перехватили 13 баллистических ракет и 17 беспилотников.
- В результате атак погиб один человек, 63 получили ранения, нанесен значительный материальный ущерб.
ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта перехватили в среду 13 баллистических ракет и 17 беспилотников, сообщил представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван.
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"С рассвета сегодняшнего дня вооруженные силы обнаружили и перехватили 13 вражеских баллистических ракет в воздушном пространстве Кувейта. Эти ракеты были перехвачены над несколькими жилыми районами, в результате чего на них упали обломки", - сказал представитель минобороны.
Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта
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Его слова проводит ведомство в социальной сети Х.
Он отметил, что вооруженные силы Кувейта также обнаружили и перехватили 17 вражеских беспилотников, которые были нацелены на жизненно важные объекты, включая международный аэропорт Кувейта. В результате атак, по данным министерства, погиб индийский гражданин и 63 человека получили ранения, а также был нанесен значительный материальный ущерб.
Корпус стражей исламской революции Ирана ночью 3 июня заявил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ракеты были запущены по Кувейту и Бахрейну, однако были либо сбиты, либо не долетели.
МИД Ирана на фоне ударов США по иранскому острову Кешм напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он также указал, что атака на остров производилась с территории стран региона, и возложил прямую ответственность в том числе на Кувейт и Бахрейн.