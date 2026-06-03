Рейтинг@Mail.ru
При иранской атаке на Кувейт погиб человек, сообщил МИД - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 03.06.2026 (обновлено: 12:29 03.06.2026)
При иранской атаке на Кувейт погиб человек, сообщил МИД

МИД: при атаке Ирана на жизненно важные объекты Кувейта погиб человек

© REUTERS / SOCIAL MEDIAГорящие обломки горят после атаках беспилотников в Кувейте
Горящие обломки горят после атаках беспилотников в Кувейте - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Горящие обломки горят после атаках беспилотников в Кувейте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кувейте один человек погиб при атаках со стороны Ирана, сообщил МИД.
  • Повреждения получили важные объекты, в том числе дипломатические представительства.
ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Один человек погиб в Кувейте результате иранских атак, пострадали диппредставительства, говорится в сообщении МИД Кувейта.
МИД Ирана в среду выступил с заявлением, в котором решительно осудил удары США по острову Кешм, указал, что она была произведена с территории региональных стран, и возложил прямую ответственность за произошедшее в том числе на Кувейт и Бахрейн.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
СМИ: одного и того же пилота сбили дважды во время конфликта США и Ирана
2 июня, 23:00
"Министерство иностранных дел выражает самое решительное осуждение со стороны государства Кувейт непрекращающихся иранских атак баллистическими ракетами и беспилотниками, последняя из которых произошла сегодня на рассвете... один человек погиб и несколько получили ранения", - сообщило ведомство в соцсети Х.
По его данным, также повреждены важные объекты, в том числе дипломатические представительства.
Ранее министерство обороны Кувейта сообщило об отражении атак беспилотников и ракет на территорию страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана ночью 3 июня заявил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ракеты были запущены по Кувейту и Бахрейну, однако были либо сбиты, либо не долетели.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Последствия атаки беспилотников в пассажирском терминале международного аэропорта Кувейта - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Беспилотники атаковали аэропорт в Кувейте
Вчера, 12:02
 
В миреКувейтВоенная операция США и Израиля против ИранаИранСШАВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала