При иранской атаке на Кувейт погиб человек, сообщил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кувейте один человек погиб при атаках со стороны Ирана, сообщил МИД.
- Повреждения получили важные объекты, в том числе дипломатические представительства.
ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Один человек погиб в Кувейте результате иранских атак, пострадали диппредставительства, говорится в сообщении МИД Кувейта.
"Министерство иностранных дел выражает самое решительное осуждение со стороны государства Кувейт непрекращающихся иранских атак баллистическими ракетами и беспилотниками, последняя из которых произошла сегодня на рассвете... один человек погиб и несколько получили ранения", - сообщило ведомство в соцсети Х.
По его данным, также повреждены важные объекты, в том числе дипломатические представительства.
Ранее министерство обороны Кувейта сообщило об отражении атак беспилотников и ракет на территорию страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана ночью 3 июня заявил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ракеты были запущены по Кувейту и Бахрейну, однако были либо сбиты, либо не долетели.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
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