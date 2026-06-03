Горящие обломки горят после атаках беспилотников в Кувейте

Горящие обломки горят после атаках беспилотников в Кувейте

© REUTERS / SOCIAL MEDIA Горящие обломки горят после атаках беспилотников в Кувейте

При иранской атаке на Кувейт погиб человек, сообщил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кувейте один человек погиб при атаках со стороны Ирана, сообщил МИД.

Повреждения получили важные объекты, в том числе дипломатические представительства.

ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Один человек погиб в Кувейте результате иранских атак, пострадали диппредставительства, говорится в сообщении МИД Кувейта.

Бахрейн. МИД Ирана в среду выступил с заявлением, в котором решительно осудил удары США по острову Кешм, указал, что она была произведена с территории региональных стран, и возложил прямую ответственность за произошедшее в том числе на Кувейт

"Министерство иностранных дел выражает самое решительное осуждение со стороны государства Кувейт непрекращающихся иранских атак баллистическими ракетами и беспилотниками, последняя из которых произошла сегодня на рассвете... один человек погиб и несколько получили ранения", - сообщило ведомство в соцсети Х

По его данным, также повреждены важные объекты, в том числе дипломатические представительства.

Ранее министерство обороны Кувейта сообщило об отражении атак беспилотников и ракет на территорию страны.

Корпус стражей исламской революции Ирана ночью 3 июня заявил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ракеты были запущены по Кувейту и Бахрейну, однако были либо сбиты, либо не долетели.